Jennifer Aniston ufficializza il nuovo amore: ecco chi è

Jennifer Aniston non è più single. Dopo mesi di indiscrezioni, la star di Friends ha ufficializzato la sua nuova relazione con Jim Curtis, 50 anni, life coach, ipnotista e autore specializzato in crescita personale e benessere emotivo. L’occasione è stata il compleanno di lui, festeggiato con un tenero post su Instagram in cui l’attrice ha scritto: “ Buon compleanno, mio prezioso amore ”, accompagnando la dedica con una foto che li ritrae abbracciati.

Il gesto, semplice ma inequivocabile, ha mandato in visibilio i fan e messo fine a mesi di supposizioni. Sotto al post, il profilo dell’attrice è stato inondato di messaggi di auguri e congratulazioni da parte di follower e colleghi del mondo dello spettacolo.

Dalle voci all’ufficialità

Già da settimane, alcuni fan avevano notato la presenza “misteriosa” di Jim nei post della Aniston: appariva di spalle o tra gli amici, negli scatti delle vacanze estive. I due erano stati avvistati per la prima volta a luglio a Maiorca, in compagnia dell’amico Jason Bateman, e successivamente a New York durante un’uscita con Courteney Cox e Johnny McDaid.

Da allora, la relazione si è fatta via via più seria, fino alla conferma ufficiale. Fonti vicine alla coppia hanno raccontato al magazine People che la storia è nata “ in modo naturale ” e che Jennifer e Jim si sono conosciuti grazie a un amico comune, dopo che l’attrice aveva letto un libro scritto da Curtis. “ Si stanno frequentando in modo tranquillo e si divertono molto insieme ”, ha rivelato un insider. “ Jim è molto diverso dai precedenti compagni di Jennifer: è una persona equilibrata, empatica e attenta. Le ha portato serenità ”.

Chi è Jim Curtis, il “guru dell’amore”

Jim Curtis non è un volto del cinema, ma nel mondo del benessere è molto conosciuto. È ipnotista, formatore e autore di diversi saggi dedicati alla crescita personale e alle relazioni affettive. Sui social, dove conta migliaia di follower, condivide consigli pratici su come trovare l’amore in età adulta e come coltivare la fiducia in sé stessi.

In una recente sessione di domande e risposte su Instagram, un follower gli aveva chiesto: “ Come si trova l’amore a 42 anni? ” La risposta di Curtis era diventata virale: “ Allo stesso modo di quando ne hai 22 o 32, ma con più fiducia, esperienza e autenticità. Prima ama te stesso, e ricorda: la tua età è quella giusta ”. Parole che oggi, alla luce della relazione con Jennifer Aniston, assumono un significato quasi profetico.

La serenità ritrovata

Secondo quanto riportato da People, Jim Curtis avrebbe aiutato Jennifer a rallentare i ritmi frenetici del lavoro, ritrovando un equilibrio tra carriera e vita privata. Un passo importante per l’attrice, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare il peso del gossip e delle dicerie sul suo desiderio di maternità.

In una recente intervista a Harper’s Bazaar, la star aveva infatti smentito i vecchi rumors secondo cui non avrebbe voluto figli per “ egoismo o carriera ”. “ Nessuno conosceva la mia storia, né quello che ho passato negli ultimi vent’anni per cercare di avere una famiglia.

Sono solo un essere umano”, ha dichiarato l’attrice, parlando con una sincerità che ha commosso i fan.

Oggi, con un nuovo amore accanto e una serenità ritrovata, Jennifer Aniston sembra pronta a scrivere un capitolo inedito della sua vita, lontano dai riflettori e più vicino alla felicità quotidiana.