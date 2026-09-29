Muore a 75 anni l’attore di “Bayside School”

Si è spento all’età di 75 anni un protagonista del piccolo schermo non soltanto negli Stati Uniti ma in tutto il mondo: si tratta di Dennis Haskins, noto soprattutto per aver interpretato il preside Richard Belding nella fortunata serie tv “Saved by the Bell” ma conosciuta in Italia con il nome di Bayside School. Al momento, non sono state rese note le cause del decesso.

Il ricordo del suo agente

“È una perdita tragica. Tutti volevano bene al signor Belding e chi di noi ha avuto la fortuna di conoscere Dennis lo amava ancora di più. Era una persona fantastica e amava, anzi, amava davvero i suoi fan”. ”Aveva sempre tempo per loro, a prescindere da tutto. È stato mio cliente e caro amico per oltre 20 anni, e mi mancherà moltissimo”, scrive sui social Jay Schachter, l’agente di Haskins.

La carriera di Haskins

Come detto, Haskins ha interpretato l’iconico preside nella longeva serie dall’inizio alla fine. Lo show è andato in onda dal 1989 al 1992 e Haskins è apparso in quasi 90 episodi. Ha anche interpretato Belding in “Saved by the Bell: The New Class”, nel film per la TV “Saved by the Bell: Hawaiian Style” e nel prequel della serie principale, “Good Morning, Miss Bliss”, andato in onda nel 1988.

La frase iconica

“Ehi, ehi, ehi, cosa sta succedendo qui?”, ripeteva spesso il personaggio di Haskins quando utilizzava la famosa frase tormentone quando cercava di disciplinare gli studenti della Bayside High Zack Morris, AC Slater e Screech Powers. Oltre a lui, nella serie tv ha recitato con attoric come Mark-Paul Gosselaar, Dustin Diamond, Lark Voorhies, Dennis Haskins, Tiffani-Amber Thiessen, Elizabeth Berkley e Mario Lopez.

Haskins è apparso anche in numerosi altri film e programmi televisivi tra cui “Abstruse”, “A Million Ways to Die in the West”, “A Bennett Song Holiday”, “Trailer Park Shark”, “Jennifer Falls” e altri ancora.

Il tributo all’attore

Il Dimples Karaoke, un bar di Burbank, in California, ha pubblicato un tributo all’attore su Instagram dal momento che era un cliente abituale del locale. “Dennis era un punto di riferimento al Dimples. Molti pensavano che ne fosse il proprietario, ma non era così. Amava semplicemente il locale e le persone che lo frequentavano. Gli piaceva cantare per la gente, incontrarla e farsi selfie con i suoi fan. Il Dimples ha chiuso circa 11 anni fa, ma la gente lo associa ancora alla sua amata ‘seconda casa’. Ai più era noto come il signor Belding di ‘Saved by the Bell’, ma per noi era molto di più”.