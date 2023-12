Lady Diana record: il suo abito venduto per oltre 1 milione di dollari

A 26 anni dalla scomparsa di Lady Diana un vestito da lei indossato per la prima volta durante una visita a Firenze nel 1985 è stato venduto per la cifra record di 1.148.080 dollari, vale a dire undici volte più della stima effettuata dagli esperti. Il capo d'abbigliamento è stato battuto all'asta dalla Julien's Auctions di Hollywood andando ben oltre ogni aspettativa, dato che era stato valutato "appena" 100mila dollari.

Realizzato con un tessuto scelto dal commerciante di tessuti di fama mondiale Jakob Schlaepfer, l'abito da sera è composto in primis da un corpetto in velluto con spalline, decorato da una serie di stelle di aspetto metallico finemente ricamate e applicate al tessuto dal team di progettazione di Jacques Azagury. Ad esso si aggiunge una gonna in organza azzurra con un grande fiocco e una fascia, che riprende l'estetica del tutù delle ballerine, chiaro riferimento al suo patrocinio dell'English National Ballet e al suo amore per la danza.

Diana indossò questo abito per la prima volta durante una visita in Italia nel 1985, per la precisione quando fu ospite con l'allora marito e Principe del Galles Carlo a Palazzo Vecchio a Firenze, e successivamente nel 1986 in occasione di un'esibizione della Vancouver Symphony Orchestra.

Lady Diana a Firenze nel 1985

La principessa indossò numerosi capi di Jacques Azagury durante la sua permanenza nella famiglia reale, compreso l'abito da sposa per lei realizzato dallo stilista marocchino-britannico nel 1981. Quello venduto nei giorni scorsi, tuttavia, ha raggiunto un valore mai toccato in precedenza da vestiti appartenuti a Diana in vita. Il record precedente apparteneva a un abito di velluto realizzato nel 1991 da Victor Edelstein: il capo di abbigliamento fu battuto all'asta nello scorso mese di gennaio per una cifra di 604.800 dollari. Ciò significa che il vestito indossato per la prima volta in Italia ha raggiunto un valore doppio rispetto a quest'ultimo.

In vendita all'asta hollwyoodiana di Julien's Auctions è andata anche una camicetta indossata da Diana in occasione del suo ritratto di fidanzamento nel 1981. In crêpe rosa con colletto a gorgiera e pieghe larghe sulla parte anteriore, la camicetta era stata immortalata dal fotografo reale Lord Snowdon. Anche in questo caso la vendita ha superato le aspettative, raggiungendo la cifra da capogiro di 381mila dollari, vale a dire quasi quattro volte in più rispetto alla stima iniziale di 80mila dollari.