L’aeroporto, il divorzio, la proposta a Parigi: la storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller

Ravello tutto è pronto per il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller. La conduttrice e l’imprenditore tedesco si sposeranno nel pomeriggio nel cuore della Costiera Amalfitana sulla terrazza di villa Cimbrone con rito civile. La coppia ha scelto una cerimonia intima e ristretta a circa cinquanta invitati per suggellare un amore nato quattro anni fa da un incontro casuale in aeroporto.

L’incontro in aeroporto

Novembre 2022. Sono trascorsi quattro mesi dall’annuncio della separazione da Totti e Ilary vola a New York con le sorelle e alcune amiche per sfuggire al clamore mediatico. Al termine della vacanza nel lounge dell’aeroporto John F. Kennedy di New York, mentre aspetta l’imbarco per il volo verso Roma, il suo sguardo incrocia quello di Bastian. A fare il primo passo è lui. “Mi ha attesa fuori dalla toilette, si è presentato e poi invece di chiedermi il numero mi ha chiesto quale fosse il mio profilo Instagram. Essendo una boomer, gliel’ho dato ma non ho chiesto il suo. Mia sorella e la mia amica Francesca hanno insistito perché corressi a chiederglielo prima del suo imbarco. Ho troppi follower, non avrei visto la sua richiesta. È così che ci siamo collegati”, racconterà Ilary, svelando: “Credo al destino...una cartomante mi aveva anticipato che a New York avrei incontrato l’uomo della mia vita”.

La cena con Hunziker

Dicembre 2022. Dopo alcune settimane di scambi social e messaggi virtuali Ilary e Bastian decidono di incontrarsi. St. Moritz è il luogo ideale per un weekend insieme, ma il breve viaggio sulla neve è tutt’altro che una fuga romantica. Insieme a Ilary, infatti, ci sono anche la figlia minore Isabel e l’amica Michelle Hunziker. “Bastian è stato contento di trovare una persona che parlasse tedesco”, rivelerà Ilary a Chi che proprio a St. Moritz li fotografa per la prima volta insieme mentre si baciano sulle piste da sci.

Le prime foto sui social

Gennaio 2023. Ilary e Bastian ufficializzano la loro relazione condividendo alcune foto su Instagram. Complice un romantico weekend a Parigi, la coppia esce allo scoperto ma in modo velato: nell’immagine che lei condivide sui social l’imprenditore tedesco indossa un orologio e le accarezza la caviglia mentre si trovano a bordo di un taxi. Ilary sceglie di non mostrare il volto di Bastian ma lo tagga, ufficializzando di fatto la loro storia.

Il divorzio da Totti

31 marzo 2023. Ilary e Totti affrontano la prima udienza in tribunale per la separazione giudiziale. La situazione tra i due ex coniugi è ancora tesa, ma lei può contare sull’appoggio di Bastian e in un’intervista a Chi confessa: “Mi è sembrato subito onesto, pulito, ignaro di tutto lo tsunami in arrivo. Ha capito che c’era un divorzio da affrontare e io gli ho suggerito di scappare, ma lui è rimasto. È stato molto bravo perché ha capito la situazione e si è inserito lentamente, ha rispettato i tempi”.

Il primo anniversario

Novembre 2023. Mentre su Netflix il docufilm “Unica” colleziona numeri record, Ilary e Bastian volano a New York per festeggiare il loro primo anniversario. La coppia ha scelto di tornare nella Grande Mela un anno dopo il loro incontro in aeroporto. Ilary celebra la ricorrenza pubblicando alcune foto con Bastian accompagnate da poche parole, “After a year”, e nel suo docufilm svela un particolare su di lui: “Bastian mi fa sentire unica. Si dice tanto che i tedeschi sono freddi, ma lui è molto romantico, più romantico di me”.

La dedica per il compleanno

11 marzo 2024. Da poco rientrati da una vacanza a Disneyland con i figli, Ilary festeggia il 37esimo compleanno di Bastian e lo sorprende con una dedica speciale sui social. “Vorrei incontrarti altre 100 volte ancora, tanti auguri amore”, scrive pubblicando una foto che li ritrae felici e sorridenti.

L’indiscrezione sulle nozze

Settembre 2025 Mediaset annuncia il ritorno di Ilary alla conduzione del Grande Fratello otto anni dopo l’ultima finale. In attesa di preparare la nuova edizione del reality Ilary e Bastian volano a Parigi, dove tutto è cominciato ufficialmente due anni e mezzo prima, e le voci su un imminente matrimonio si rincorrono.

La proposta a Parigi

Febbraio 2026. Con un post a sorpresa Ilary annuncia il fidanzamento con Bastian. “My forever Valentine”, scrive lei, condividendo sul web l’immagine dell’anello che Bastian le ha regalato nel giorno di San Valentino. A fare da cornice alla proposta è ancora una volta Parigi, città simbolo del loro amore, e in particolare la torre Eiffel che spicca alle spalle di Ilary nelle foto, in cui lei mostra l’anello di fidanzamento. La strada verso l’altare è spianata ma la coppia mantiene il massimo riserbo sulle nozze almeno fino a poche settimane fa quando, complice l’affissione delle pubblicazioni in comune a Roma, la notizia è diventata ufficiale.