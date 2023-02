"Lui e Totti? Giocano in serie diverse". Ecco chi è Bastian Muller, il compagno di Ilary

" Lui e Totti giocano in due serie diverse ". Così i tedeschi parlano di Bastian Muller Pettenpohl, nuovo compagno di Ilary Blasi. A rivelarlo è il settimanale Oggi, che è volato in Germania per scoprire qualcosa di più dell'imprenditore teutonico che ha rubato il cuore della conduttrice de L'Isola dei Famosi.

Ormai i due sono inseparabili e dopo le vacanze in montagna, le presentazioni in famiglia (almeno quella della Blasi) e le fughe romantiche all'estero, Bastian è di casa anche a Roma, dove è stato paparazzato insieme a Ilary lo scorso weekend. La relazione tra i due è seria, ma in realtà il pubblico - sempre più avido di dettagli - sa ben poco dell'imprenditore 36enne. A Wachtersbach, dove l'erede delle trivelle abita e lavora, le bocche sono cucite. I vicini non rilasciano dichiarazioni e quello che si sa è legato all'attività di famiglia, una realtà ridimensionatasi negli ultimi anni, che oggi conta sedici dipendenti, un fatturato da 2 milioni di euro e altrettanti debiti.

L'unico a parlare è il sindaco di Wachtersbach. " Non sono più i Pettenpohl di una volta ", riferisce il primo cittadino tedesco, spiegando che in città tutto parla della famiglia di Bastian - dai capannoni ai lavori realizzati - ma la gloria di un tempo è svanita: " Negli anni '60 lavoravano anche in Medio Oriente per trovare l'acqua nel deserto ". Anche il socio in affari di Bastian - Alexander Wirsing con il quale Muller ha aperto un'attività di insegne luminose - non rilascia dichiarazioni: " Ho l'ordine di non parlare ".

Il passato di Bastian

Del passato lavorativo di Bastian Muller (di quello amoroso ne aveva parlato l'ex fidanzata mesi fa) parla solo il portiere dell'hotel Lorosch di Bad Orb, che racconta al settimanale Oggi di avere conosciuto l'imprenditore tedesco nel 2015, quando Bastian aiutò l'attuale proprietario dell'albergo a rilevarlo e rilanciarlo sul mercato turistico: " Aveva fatto esperienza nella conciergerie di lusso ". Tra il 2007 e il 2015 sembra, infatti, che Muller abbia lavorato a Saint Moritz come "butler", cioè maggiordomo. Durante l'esperienza formativa, Bastian avrebbe fatto da autista e assistente allo shopping alle clienti, in particolare indiane e arabe, quando era poco più che ventenne. La fantomatica gavetta, insomma.

Le prime dichiarazioni di Muller