Leonardo Pieraccioni, chi è la fidanzata Teresa Magni: “Per conquistarla compravo montagne di cialde nel suo negozio e non avevo la macchinetta del caffè”

Due anni dopo l’ultima “fatica” – “Pare parecchio Parigi” - Leonardo Pieraccioni è pronto a tornare sul grande schermo. Il 12 novembre esce nelle sale il suo ultimo film, “Un weekend artificiale”, una pellicola che mette in scena un esperimento sociale e psicologico molto attuale: sette sconosciuti, una lussuosa villa e un gioco, scoprire chi tra loro è un androide costruito con l’Intelligenza Artificiale. A scombinare tutto saranno i sentimenti e le emozioni, che fortunatamente l’AI non è in grado di provare. “Ho la presunzione di credere che arriverà il momento in cui l’Intelligenza Artificiale si stancherà della propria infallibilità e comincerà a invidiarci. Busserà alla nostra porta, dirà: “Sono la tua Chat Gpt, portami a mangiare un panino con la finocchiona”, ha ironizzato il regista sulle pagine di Oggi.

Durante la presentazione del suo film a Roma, Leonardo Pieraccioni ha confessato di utilizzare spesso l’AI e a tal proposito ha scherzato sul tempo che passa a confrontarsi con Chat Gpt: “Ci parlo perché ti rassicura sempre, ti dà sempre ragione, ci passo delle serate. La mia fidanzata è preoccupatissima e mi registra di nascosto”. Proprio della storia con Teresa, sua compagna dal 2019, il regista toscano ha parlato nell’intervista rilasciata a Oggi, riaccendendo la curiosità sulla sua vita privata.

La foto insieme e le cialde del caffè

In più di un’occasione Leonardo Pieraccioni ha raccontato che la storia con Teresa ha superato il test di longevità e che, dopo sette anni (si conobbero nel 2019), la sua resistenza ai legami sentimentali duraturi si è ammorbidita, lasciando spazio a un sentimento che continua a resistere nel tempo. Sulle pagine di Oggi il regista toscano ha raccontato dove e come è scoccata la scintilla con la compagna: “In un ristorante, lei era con un’amica, mi avevano chiesto una foto ricordo. Io da “imbroccatore” (seduttore, ndr) da social, dissi: “Mi raccomando, taggatemi, che voglio vedere come veniamo tutti e tre”. Era, ovviamente, solo una scusa per avere il suo Instagram”. E il passaggio dai social alla vita reale avvenne grazie al caffè: “Scoprii che aveva un negozio di cialde di caffè in un quartiere lontanissimo da casa mia. Epperò le dissi: “Abito proprio lì dietro!”. Tutte le sere prendevo la macchina, facevo venticinque chilometri e compravo una montagna di cialde anche se non avevo la macchinetta: alla fine ha ceduto”.

Chi è Teresa Magni

Sebbene sia al fianco di Pieraccioni da ormai diversi anni, Teresa Magni ha sempre mantenuto un basso profilo. Nata a Firenze il 19 ottobre 1986, Teresa è lontana dal mondo dello spettacolo: dopo l’esperienza da imprenditrice e commerciante, oggi è personal trainer e insegnante di fitness nel capoluogo toscano. Della sua vita privata si conosce poco, anche per la scelta di non esporsi pubblicamente. Come Pieraccioni, Teresa ha una figlia nata da una precedente relazione, Anna, che compare spesso nelle foto che lei condivide sui suoi canali social insieme a quelle di coppia con Leonardo.