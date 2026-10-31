Lo sgabuzzino, la canzone, le nozze a Rieti, i tre figli: la storia d’amore tra Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada

Per molti resterà per sempre Romualdo, il principe di “Fantaghirò”, ma oggi Kim Rossi Stuart è molto lontano dal personaggio che lo rese popolare, a soli 22 anni, dopo il successo de “Il ragazzo dal kimono d’oro”. Nel giorno del suo 57esimo compleanno, l’attore festeggia insieme ai tre figli e della compagna, Ilaria Spada. Insieme da quindici anni, Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada hanno costruito una famiglia lontana dai riflettori e basata su un sentimento profondo e solido. “Io e Ilaria ci siamo innamorati di un innamoramento fortissimo. Quando accade, quando due persone si piacciono e funzionano una serie di meccanismi, queste due persone hanno anche qualcosa di importante da scambiarsi. Detto così, sembra cinico, ma fa parte dell’evoluzione delle persone: cresciamo attraverso i rapporti”, raccontò l’attore al Corriere della Sera anni fa.

Il colpo di fulmine

Gennaio 2011. Kim ha da poco terminato le riprese di “Vallanzasca - Gli angeli del male”. Il film è appena uscito nelle sale cinematografiche e lui è candidato al Nastro d’argento come miglior attore (premio che vincerà pochi mesi dopo). Durante una cena a casa della conduttrice Caterina Balivo incontra Ilaria e tra i due scocca la scintilla. “Ci siamo incontrati nello sgabuzzino dove si lasciavano i cappotti. Sono entrata a lasciare il mio e c’era lui con il marito di Caterina a chiacchierare e a bere vino. L’ho guardato e ho detto ‘Ah! Mi unisco’. Non ci siamo più alzati”, racconterà l’attrice.

Il viaggio alle Maldive

I due attori iniziano a frequentarsi ma è durante un viaggio alle Maldive che Ilaria capisce che il legame con Kim va oltre la semplice infatuazione: “Ero in vacanza con mia madre che, invece che avere me centrata, mi trovava completamente in estasi perché in un’intervista lui mi aveva dedicato ‘Sinno me moro’ di Gabriella Ferri”. Il brano è uno dei preferiti dell’attrice e il gesto di Kim, da sempre estremamente timido e discreto, è per lei una vera e propria dichiarazione: “A quel punto non ho avuto più dubbi sul fatto che fosse l’amore della mia vita. Ero colpita dal suo romanticismo e soprattutto non me l’aspettavo perché è molto riservato”.

La nascita di Ettore

Marzo 2011. Nonostante si frequentino da un mese e mezzo, l’amore tra Kim e Ilaria è travolgente. “Per noi è stato come essere sopra il mondo, per cui era impossibile gestire anche priorità di cibo e sonno”, confesserà l’attrice sulla rivista F: “Dopo appena un mese e mezzo, ero incinta. Per quello che provavamo, era addirittura troppo aspettare un mese e mezzo, perché il bisogno di un nido, di mettere un sigillo a quello che era successo era enorme”. Il 26 novembre 2011 nasce Ettore. A dare la notizia su Twitter è Caterina Balivo, amica e “cupido” della coppia.

La vita lontano dal set

La nascita di Ettore ridisegna i piani di Kim e Ilaria. Il desiderio di vivere la famiglia in tre è forte, tanto che i due attori decidono di mettere in pausa i propri impegni professionali. “All’inizio abbiamo vissuto come dentro una cuccia, sempre appiccicati: addirittura per due anni abbiamo deciso di non lavorare. Volevamo solo annusarci tutto il giorno”, racconterà l’attrice. Solo nel 2013, quando Ettore ha due anni, entrambi tornano protagonisti al cinema lui nel film “Gli anni felici”, lei nella pellicola di Carlo Vanzina “Un matrimonio da favola”.

Il nozze a Rieti

Dopo otto anni d’amore, il 2 marzo 2019, Kim e Ilaria si sposano. Per la coppia niente nozze in grande stile, ma una cerimonia privata nel santuario francescano Fonte Colombo, in provincia di Rieti. Entrambi vestiti di bianco, dopo le promesse, Ilaria e Kim festeggiano nella splendida cornice dell’Abbazia di San Pastore insieme a un gruppo ristretto di familiari. In pochi sanno che Ilaria è già incinta del secondo figlio. Durante la gravidanza della moglie, Kim inizia a scrivere il suo primo libro “Le guarigioni”.

La nascita di Ian

Il 23 luglio 2019 a Roma nasce Ian. Per Ilaria e Kim nessun annuncio pubblico: la coppia sceglie ancora una volta di godersi l’arrivo del secondogenito nel massimo della riservatezza. “Ian ha creato un equilibrio perfetto. Ho capito che ogni figlio che arriva mi migliora e migliora la coppia”, confesserà l’attrice anni dopo. Nel frattempo l’attore è già al lavoro sul set di “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino.

La terza gravidanza e Lea

Novembre 2021. Durante la promozione del suo ultimo film “Notti in bianco, baci a colazione” del regista Francesco Mandelli, Ilaria annuncia di essere incinta del terzo figlio. L’attrice pubblica sui social la copertina del settimanale F, che la immortala con la camicia aperta e la mano sulla pancia, e scherza: “Condivido con voi un po’ di novità di lavoro .... e non solo ....come è deducibile dall’immagine in copertina. Un indizio: quel gonfiore non è colite. Tanta tanta gioia”. Il 28 febbraio 2022 a Roma nasce la figlia, Lea. Quattro mesi dopo Kim vince il Nastro d’argento come Miglior attore protagonista per il film “Cosa sarà” e il Globo d’Oro.

Il segreto del loro amore

Sette anni dopo il loro matrimonio Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada vivono ancora un amore profondo: “E’ stato bello sceglierci per sempre alla luce di tutto quello che abbiamo attraversato, tra potature importanti e momenti che possono dividere”. Il segreto della loro unione lo svelò l’attrice al settimanale Specchio anni fa: “Essere consapevoli che non si vive di rendita, che una relazione, un matrimonio, deve essere curato tutti i giorni, che bisogna acquisire una capacità profonda di dialogo, senza erigere muri che, a volte, si alzano per la paura di litigare e che poi fanno sentire soli”.