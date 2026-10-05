Lutto nel rap: è morto Prince Waly, l’artista francese che dedicò un brano a Balotelli

Il mondo del rap francese, e non solo, piange la scomparsa di Prince Waly, pseudonimo di Moussa Magassa, deceduto all’età di 34 anni. L’artista di Montreuil (Seine-Saint-Denis) ha combattuto una strenua battaglia contro una terribile malattia, cominciata ben otto anni fa.

Si tratta di un cantante forse non molto noto in Italia, ma assai conosciuto e apprezzato dagli appassionati di rap internazionale. Nel 2022 ottenne attenzione anche nel nostro Paese a seguito della pubblicazione del suo brano “Balotelli”, dedicato proprio alla figura del Super Mario italiano.

Il pezzo rap, contenuto all’interno del suo album da solista “Moussa”, guadagnò molta visibilità. “Balotelli”, inciso insieme a Freeze Corleone, voleva essere un omaggio al calciatore. Un modo per ricordare una generazione talentuosa e ribelle.

Ripercorrendo la storia del rapper, sappiamo che è salito alla ribalta grazie al gruppo Big Budha Cheez. Noto per il suo rap meticoloso e pieno di riferimenti cinematografici, Prince Waly viene considerato un pilastro della scena indipendente.

È stato autore di tre EP, ottenendo il rispetto di tutti gli artisti suoi coetanei. Sono in molti a ritenere che la sua impronta resterà incisa nella storia dell’hip-hop in lingua francese.

Nel 2019 arriva la terribile diagnosi: un tumore al timo. Magassa parlò della sua malattia in un’intervista concessa alla rivista Numéro. La massa tumorale, di circa dieci cm, aveva intaccato le sue corde vocali, oltre al sistema nervoso, privandolo temporaneamente della voce. “Un giorno mi sono guardato allo specchio e ho visto solo un uomo emaciato, senza capelli né sopracciglia… insomma, un perfetto sconosciuto. Mi vergognavo di presentarmi così davanti agli altri”, confessò l’artista.

È stata l’agenzia I See Colors, attraverso una nota ufficiale sui canali social, a dare il triste annuncio. Prince Waly si è spento nella giornata di ieri, domenica 4 ottobre. “Nonostante la malattia, ha continuato a creare e portare in vita la sua musica”, si legge nel comunicato. “Ha affrontato la malattia con forza e decisione, fino alla fine”.

Il pensiero va alla moglie Julia (nota nell’ambiente musicale come Enchantée Julia), rimasta sempre al suo fianco. A lei vanno i messaggi di cordoglio e l’affetto dei fan.