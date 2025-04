Manuela Arcuri e la verità sul flirt con Francesco Totti

Ascolta ora 00:00 00:00

Manuela Arcuri per molto tempo ha rappresentato il "sogno proibito" per moltissimi italiani e non sorprende che nel corso della sua carriera le siano stati accostati flirt e corteggiamenti con personaggi altrettanto in vista del mondo dello spettacolo. Tra i pettegolezzi più noti, senza dubbio, c'è quello che legava la showgirl all'ex capitano dell'AS Roma Francesco Totti. Quest'ultimo, ormai alle prese con gli strascichi del suo divorzio da Ilary Blasi e impegnato in una nuova relazione sentimentale, è tornato al centro del gossip dopo che Manuela Arcuri ha voluto raccontare la verità sul flirt che la "perseguita" ormai da anni.

Manuela Arcuri, che sarà ospite il prossimo sabato a Storie di donne al bivio weekend, il programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Monica Setta, ha avuto modo di confidarsi e di raccontare molte delle sue verità, soprattutto quelle incentrate sulla sua vita sentimentale. Legata dal 2010 all'imprenditore Giovanni di Francesco - diventato suo marito nel 2022 - Manuela Arcuri è stata spesso al centro dell'attenzione anche per le sue storie d'amore celebri, come quella con Francesco Coco e Aldo Montano. Quando però si arriva a parlare di Francesco Totti, l'attrice ci tiene ad essere molto precisa riguardo a come sono andate veramente le cose. Come riportato da Adnkronos, la Arcuri ha spiegato che con Francesco Totti " eravamo giovanissimi e molto corteggiati entrambi. Finì che restammo amici. Ci siamo frequentati da ragazzini, tanti hanno parlato di flirt come era accaduto con Gabriel Garko, ma non è stato mai vero". In un'intervista riportata da Il Messaggero, inoltre, la Arcuri spiega che "io la storia l'avrei voluta," mentre Francesco Totti sarebbe stato distratto dalle tante, troppe donne che gli gravitavano attorno, e non aveva alcuna intenzione di impegnarsi. Non a quell'età, almeno.

Con una sola dichiarazione, dunque, Manuela Arcuri ha voluto spazzare via qualsiasi dubbio ancora esistente su una sua possibile relazione con Francesco Totti e Gabriel Garko. Quest'ultimo, come ricorda Oggi, fece il suo coming out al Grande Fratello Vip, portando in superficie tutta una serie di relazioni inventate nel corso della carriera per proteggere se stesso e la sua intimità. Sempre nel corso della stessa intervista, Manuela Arcuri ha specificato che Gabriel Garko sembrava davvero preso e che le è dispiaciuto, poi, "sapere che era tutta una recita". Infine l'attrice ha svelato l'identità del suo unico, vero, grande amore: "mio figlio Mattia".

Archiviato il discorso sui legami sentimentali, l'attrice ha avuto modo anche di parlare della sua carriera, svelando di avere un solo e unico grande rimpianto: non essere riuscita a girare il remake di Malizia, film del 1973 diretto da

Sarebbe stato il coronamento di un sogno"

"ma nel 2009 purtroppo Samperi ci ha lasciato".

Salvatore Samperi e interpretato da Laura Antonelli, Turi Ferro e Alessandro Momo. "ha confidato l'attrice,