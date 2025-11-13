Marco Tronchetti Provera innamorato: ecco chi è la sua nuova fiamma Ilaria Vigna

Dopo aver concluso la sua relazione con la modella russa Helena Schmidt, Marco Tronchetti Provera è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

Come documentato anche con alcune foto da Chi, l'amministratore delegato di Pirelli sembrerebbe avere già una grande intesa con l'ex modella 48enne Ilaria Vigna, in compagnia della quale è stato paparazzato nei giorni scorsi a Portofino. I due, che avrebbero trascorso la maggior parte del tempo insieme all'interno della villa con vista sul mare di proprietà di Tronchetti Provera, sono apparsi in pubblico per una passeggiata in centro e un pranzo in ristorante, mostrando già una certa intesa tra sorrisi complici e gesti di affetto.

"Tronchetti, dopo la lunga relazione con la modella russa Helena Schmidt – che, pare, in tanti anni non abbia mai voluto imparare nemmeno una parola d'italiano, mentre lui si era impegnato a studiare il russo – ritrova ora leggerezza (e la conversazione, si direbbe) con Ilaria, ex modella dell’agenzia Elite che ha vissuto tra Parigi, Sydney, Londra e Città del Capo, prima di mettere radici a Milano e reinventarsi come agente immobiliare di successo in un’agenzia di lusso" , scrive il celebre settimanale pubblicando alcuni scatti del weekend romantico trascorso nella celebre località ligure.

Tra l'imprenditore 77enne e la sua nuova fiamma ci sono quasi 30 anni di differenza, ma stando a quanto documentato da Chi tra i due pare proprio esserci una fortissima sintonia. Tronchetti Provera, pertanto, volta pagina dopo la conclusione della lunga relazione con Helena Schmidt e del matrimonio con Afef Jnifen durato 17 anni.

Ilaria Vigna, con alle spalle una carriera da modella, dopo la conclusione della sua carriera si è trasferita in pianta stabile a Milano dove ha intrapreso l'attività di agente immobiliare operativo nel settore del lusso, occupandosi della gestione e

nell'intermediazione di proprietà immobiliari di prestigio.

Madre di due figli, è stata moglie di Francesco Bono, manager di una famosa discoteca milanese, dal quale si è separata dopo 14 anni di matrimonio.