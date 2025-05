Bufera su Meghan per il post pubblicitario con Lady D.

Ascolta ora 00:00 00:00

I social e i suoi utenti spesso si accorgono di piccolissimi particolari che, come in questo caso, scatenano una polemica che prende piede e diventa virale. Questo è quello che è successo a Meghan Markle che è tornata a far parlare di sé grazie a un video che lei stessa ha pubblicato. In un post condiviso sull’account Instagram ufficiale di "As Ever", il marchio lifestyle che porta la sua firma, la duchessa ha condiviso una foto apparentemente innocua.

Apparentemente perché, a ben vedere, ai suoi follower non è sfuggito un dettaglio che ha scatenato la polemica. Sullo sfondo del video, oltre alla tazza di tè e all’atmosfera domestica, si è notata una scatola di latta decorata con il volto di Lady Diana, accompagnata dalla frase “Un po’ di tè?”. Il riferimento a Lady D ha fatto saltare sulla sedia molti commentatori della tastiera. Troppo diretto secondo alcuni, di cattivo gusto addirittura secondo molti altri. Davanti a questa associazione tra Meghan e Lady D molti follower hanno sollevato una polemica che ha coinvolto anche concetti molto importanti come il rispetto e l’inadeguatezza.

Sui social, c’è chi ha definito il gesto di “cattivo gusto” e chi lo ha visto come un’ostentazione maldestra dell’identità britannica. Un modo come un altro per riavvicinarsi al popolo britannica proprio con la principessa del popolo.

Non è la prima volta che Meghan pubblica dei video per rafforzare la sua immagine e la propria identità, anche e non solo come il suo marchio “As Ever”, focalizzato prodotti legati alla casa, alla cura di sé e a un’estetica pulita. Un nuovo volto che sembra non convincere il mondo dei social, sempre molto critico.