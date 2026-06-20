Il Met Gala, le foto a New York, la rottura: Taylor Swift e Joe Alwyn

L’indiscrezione sulle nozze di Taylor Swift e Travis Kelce è più di un gossip. Dopo l’annuncio del fidanzamento avvenuto la scorsa estate, la popstar americana si avvia all’altare e il matrimonio – sebbene la notizia non sia stata ancora confermata - sarebbe stato fissato il 13 giugno dopo tre anni d’amore. La relazione con il quarterback dei Kansas City Chiefs era cominciata, infatti, nel 2023 poco dopo la fine della storia tra Taylor e l’attore britannico Joe Alwyn.

Il Met Gala

Maggio 2016. Taylor Swift ha da poco ottenuto un Grammy Awards per l’album “1989” ed è tra gli ospiti del Met Gala. Sul red carpet c’è anche l’attore Joe Alwyn che ha appena esordito al cinema in “Billy Lynn - Un giorno da eroe”. L’incontro segna l’inizio della frequentazione.

Le prime foto

Giugno 2017. Le prime foto di Taylor e Joe escono un anno dopo l’inizio della relazione. La popstar e l’attore, che è impegnato sul set di “The Sense of an Ending”, vengono paparazzati dai fotografi del tabloid The Sun per le strade di New York mentre passeggiano, ma scelgono la via della riservatezza.

Le prime dichiarazioni

Dicembre 2017. Taylor è da poco uscita con l’album “Reputation” e il singolo “Gorgeous” è in vetta alle classifiche. Joe è invece impegnato sul set della miniserie “A Christmas Carol” e in un’intervista a British Vogue conferma la storia con Taylor.

Le collaborazioni

Tra il 2018 e il 2019 Taylor e Joe portano avanti una collaborazione musicale. Mentre l’attore è impegnato su più set cinematografici, co-scrive insieme a Swift alcune canzoni di grande successo contenute negli album “Folklore”, “Evermore” e “Midnights”.

I Golden Globe

Gennaio 2020. Taylor e Joe fanno la loro prima uscita pubblica ai Golden Globe. Sul red carpet sfilano separatamente ma nell’auditorium – dove Swift ha presentato il premio per il miglior film d'animazione insieme ad Amy Poehler – sono l’uno accanto all’altro. Alla cena di Gala gli obiettivi dei fotografi sono tutti puntati su di loro.

Le voci sulle nozze

Luglio 2022. Fonti vicine alla coppia parlano di un fidanzamento ufficiale. Il tabloid The Sun riferisce che Taylor e Joe hanno progetti per il futuro e che la proposta di matrimonio sarebbe stata fatta in famiglia: “Sono incredibilmente felici e molto, molto innamorati”.

La rottura

Marzo 2023. Taylor è nel pieno del suo “Era Tour” e Joe è impegnato nelle riprese dei film “Kinds of Kindness” e “The Brutalist”.

La lontananza alimenta le indiscrezioni sulla rottura e la stampa americana parla di “differenze inconciliabili nelle loro personalità” alla base dell’addio. La fine della relazione con Joe rappresenta però per Taylor una fonte di ispirazione per l’uscita dell’album “The Tortured Poets Department”.