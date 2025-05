“Mi ha raccomandato Meloni”. Fiorello fa impazzire la sinistra

Ascolta ora 00:00 00:00

"Ciao Rosà so' Giorgia, ti ho trovato un posticino a Radio2, te devi accontentà, soldi non ce ne sono per pagà a te e al collega tuo... fatte 'na settimana de prova, poi se vede...". Le imitazioni di Rosario Fiorello sono come al solito divertenti, ma questa volta – forse per il contenuto politico della battuta – potrebbero non piacere alla sinistra. L'immagine di Fiorello, finto raccomandato di ferro proprio dalla leader di Fratelli d’Italia, farà esplodere di rabbia gran parte della gauche nostrana.

Eppure l’intervento dell'artista siciliano non era nemmeno previsto. Il comico ha fatto irruzione durante l’ultima diretta di Social Club a Radio Rai. L’occasione perfetta per lanciare l’ennesima stoccata e chiacchierare con i conduttori Luca Barbarossa ed Ema Stokholma. Fiorello ha poi scherzato sul nome del suo vero programma. "Programma in costruzione", recita infatti la scritta su una porta rossa, sulla visual radio di Rai Radio2. "Mi è venuto 'Radio2 Radio show la pennicanza'. Perché? Perché a quest'ora di solito mi faccio una pennica", ha detto.

Poi ecco che arriva la battuta finale. "Siamo qua. Sai perché ho tutto questo potere in Rai? Perché siamo raccomandati", ha ironizzato il conduttore con Biggio prima di far sentire un audio con una voce che imita quella della premier Meloni.

La finta presidente del Consiglio raccomanda il comico: “ti ho trovato un posticino a Radio2, te devi accontentà, soldi non ce ne sono per pagà a te e al collega tuo... fatte 'na settimana de prova, poi se vede...". Ora la palla passa all’ironia della sinistra. Sperando che risponda presente.