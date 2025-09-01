Miss Universo, Lucilla Nori rappresenterà l'Italia: chi è la nuova reginetta

Lucilla Nori è stata infatti eletta Miss Universo Italia rappresenterà il nostro Paese alla prossima edizione del concorso internazionale, che si terrà in Thailandia il 21 novembre 2025. Sul podio anche Catalina Jacob e Andrea Zanettin. Così, l’Italia ha ufficialmente la sua nuova regina di bellezza, in attesa della prossima Miss Italia. Ecco come si è arrivati a questa scelta e chi è la nuova reginetta italiana. Partendo dalle sue passione, passando per le sue origini, ecco il quadro completo per capire chi è Lucilla Nori.

Chi è Lucilla Nori

Partendo in primis, ovviamente, dalle sue origini romane. Nori ha 26 anni ed è originaria di Anzio, in provincia di Roma. Dopo il diploma al liceo scientifico, ha deciso di seguire la sua passione per la moda formandosi alla facoltà di Scienze della moda e del costume alla Sapienza Università di Roma, per poi specializzarsi in Management e gestione d’impresa. La giovane, infatti, ha fondato la scuola Arte di Portamento by Lucilla. Oltre a essere una modella, è anche una sportiva in quanto pratica nuoto da tanti anni.

La sfida tra 21 candidate

La grande notizia è arrivata ieri. La proclamazione, infatti, si è svolta nella serata di domenica, 31 agosto 2025, a Villa Cafiero, a San Ferdinando di Puglia, dove ben 21 candidate si sono sfidate per ottenere la corona e la fascia di riconoscimento. La Miss Universe Organization è un'organizzazione con tante sfaccettature che vanno oltre il semplice concorso di bellezza.

Innanzitutto supporta diverse cause e tende a scegliere le candidate in base alla cultura generale, all’impegno nel sociale e alla loro preparazione sui temi legati all’attualità. L'anno scorso l’Italia è stata rappresentata dall'italo-brasiliana Glelany Cavalcante, che per l’occasione aveva portato un messaggio sull’importanza del multiculturalismo.