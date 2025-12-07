Miley Cyrus si sposa (Clerici no), Fiorello pazzo di Sandokan-Can, la gaffe di Noemi Bocchi

Weekend tempo di gossip. C'è chi annuncia le nozze con un anello da migliaia di dollari (Miley Cyrus), chi a sposarsi non ci pensa più (Antonella Clerici), chi si dichiara pazzo di Can Yaman in versione Sandokan (Fiorello) e chi, invece, ha fatto una clamorosa gaffe a stelle e strisce (Noemi Bocchi).

Fiorello pazzo di Can Yaman (che si è lasciato da Sara Bluma)

La storia d'amore tra l'attore turco Can Yaman e Sara Bluma è già finita. Giusto il tempo di qualche flash, un paio di red carpet e l'uscita della tanto attesa serie "Sandokan" e poi... tanti saluti. Ma Can non si dispera: il Sandokan turco è concentrato sul lavoro e il successo della fiction Rai sulla "Tigre della Malesia" è già una consolazione. In quanto a sentimenti, invece, la lista di pretendenti - che sono pronte a prendere il posto di Sara - è lunga e persino Rosario Fiorello si è detto pazzo del bel turco. "Can Yaman ha perso 10 kg, lavora 16 ore al giorno… ieri infatti non era affatto figo…appena l'ho visto ho detto: 'Ma chi è? Lady Gaga?!'. Mi tocca dire la verità però: mentre lo vedevo a cavallo con la camicia aperta al rallentatore, lo ammetto, la mia eterosessualità ha vacillato!" , ha scherzato lo showman siciliano. Pazzerello.

Miley Cyrus nozze in vista con Maxx Morando: l'anello da migliaia di dollari

Con un brillocco da 450mila dollari (dicono gli esperti) Miley Cyrus ha annunciato ufficialmente le nozze con il chitarrista Maxx Morando, al quale è legata dal 2022. Dopo il matrimonio lampo con l'attore australiano Liam Hemsworth (durate solo otto mesi nel 2018), la popstar americana è pronta a riprovarci. Del fidanzamento si vociferava da settimane, ciè da quando l'anello in oro giallo e maxi diamante era spuntato all'anulare sinistro di Miley in occasione del suo compleanno. Poi il prezioso è riapparso in occasione della prima mondiale di "Avatar - Fuoco e cenere", a Los Angeles, dove Cyrus e Morando hanno calcato il red carpet insieme mano nella mano. A quando la data del sì?

Noemi Bocchi e la gaffe a Washington: la foto è virale

Francesco Totti è volato negli Stati Uniti per questioni di padel. Il Pupone sta compiendo un vero e proprio tour tra le maggiori città americane e la tappa a Washington DC non è passata proprio inosservata. Il motivo? Riguarda la sua dolce metà: Noemi Bocchi. L'ex flower designer ha documentato la trasferta a stelle e strisce su Instagram con numerose foto ma una, in particolare, ha scatenato il popolo dei social per la clamorosa gaffe commessa da Noemi. La compagna di Totti ha pubblicato un selfie sullo sfondo di Capitol Hill, il Campidoglio americano, ma la romana ha scambiato l'edificio del Congresso per la Casa Bianca e l'erroraccio nel tag sulla foto non le ha lasciato scampo, facendo diventare virale la sua gaffe. "Neanche le basi!", l'ha punzecchiata Dagospia.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, niente nozze: "Sono già stata sposata"