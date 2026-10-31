Morta Nonna Silvi, la cuoca toscana diventata star dei social: “Una malattia fulminante se l’è portata via”

È morta a 85 anni Silvana Bini, conosciuta sul web come Nonna Silvi, la cuoca toscana che, grazie alla sua spontaneità e alla passione per la cucina, era riuscita a conquistare milioni di persone in tutto il mondo. Si è spenta nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre nella sua abitazione di Montespertoli, il paese in provincia di Firenze dove era nata. La notorietà era arrivata quando aveva già superato gli ottant’anni e l’aveva portata ben oltre i confini della cucina di casa, fino a preparare i suoi piatti per la famiglia reale del Qatar.

Il racconto del nipote Gabriele

A comunicare la notizia della scomparsa è stato il nipote Gabriele, che negli ultimi anni aveva condiviso con lei il percorso sui social, trasformando le sue preparazioni culinarie in video seguitissimi. “Era una grande donna, amore allo stato puro, che si è sempre fatta in quattro per la famiglia”, ha scritto, ricordando una nonna rimasta lucida fino agli ultimi giorni e ancora interessata alle proprie attività. La sua assenza dai video pubblicati nelle ultime settimane era legata proprio alle condizioni di salute. “Purtroppo una malattia ce l’ha portata via in poche settimane”, ha spiegato Gabriele, chiarendo così il motivo per cui il pubblico non aveva più avuto sue notizie attraverso i consueti contenuti. Un ultimo saluto accompagnato da parole di profondo affetto: “Quello che ha dato questa donna a tutta la famiglia è indescrivibile. Ti amerò per sempre, nonna”.

https://www.instagram.com/p/DfJwco9jVal/?img_index=1

Dalla cucina di famiglia al Forno Martini

Nata il 26 marzo 1941 in una famiglia numerosa, con otto figli, Silvana aveva sviluppato fin da giovanissima una grande passione per la cucina. Un interesse coltivato negli anni attraverso le ricette della tradizione toscana, gli impasti e le preparazioni casalinghe. Nel 2006 il figlio Marco aveva aperto il Forno Martini a Castelfiorentino e da allora Nonna Silvi aveva iniziato a occuparsi regolarmente della produzione di specialità dolci e salate, mettendo a disposizione la propria esperienza. Ribollita, pasta al ragù, lasagne e dolci fatti in casa erano alcune delle sue preparazioni più conosciute. Piatti legati alla tradizione gastronomica del territorio, che sarebbero diventati successivamente protagonisti dei suoi contenuti online.

Il successo sui social arrivato dopo gli 80 anni

La svolta era arrivata nell’ottobre 2022, quando il nipote Gabriele aveva iniziato a riprenderla con il cellulare. Il primo filmato diventato virale non riguardava una ricetta, ma la reazione di Silvana davanti al tatuaggio appena fatto dal ragazzo. Quel video aveva permesso agli utenti di scoprire il suo carattere ironico e senza filtri. Da lì era nata l’idea di continuare a filmarla mentre lavorava in cucina, condividendo preparazioni, consigli e momenti della quotidianità. A conquistare il pubblico non erano soltanto i piatti, ma soprattutto il suo modo diretto di comunicare, le battute, le espressioni e l’inconfondibile accento toscano. In breve tempo i suoi profili avevano raggiunto numeri impressionanti: circa 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook.

I libri, Forbes e i riconoscimenti internazionali

La notorietà conquistata sul web aveva aperto a Silvana nuove opportunità editoriali e professionali. Nel novembre 2023 era uscito il suo primo libro, Le ricette di una vita, pubblicato da De Agostini. Nello stesso anno aveva ricevuto l’Italian Excellence Award ed era stata inserita da TasteAtlas tra i Food Hero, riconoscimento dedicato alle personalità capaci di valorizzare la cultura gastronomica. Il 15 ottobre 2026 era arrivato anche il premio di Forbes Italia nella categoria Food dei Top Creators Awards. Un riconoscimento che aveva confermato il percorso di una donna capace di trasformare la propria passione in un progetto di respiro internazionale. Nel 2024 aveva inoltre pubblicato un secondo volume dedicato alla cucina italiana, questa volta in lingua tedesca, intitolato Nonnas italienische Küche. La crescita dell’attività aveva portato anche alla nascita della Nonna Silvi Srl Società Benefit.

L’invito in Qatar

Tra le esperienze più sorprendenti della sua carriera c’era stata quella dell’agosto 2024, quando era stata invitata a Doha dalla famiglia reale del Qatar. In quell’occasione aveva preparato alcuni dei piatti più rappresentativi della tradizione italiana, tra cui ragù, lasagne e brasato, per la famiglia Al-Thani. Nel 2025 aveva conquistato un altro importante traguardo con il premio Creator dell’Anno ai TikTok Awards. La sua esperienza era approdata anche in televisione: nel maggio 2026 aveva partecipato come giudice a Celebrity Chef, il programma condotto da Alessandro Borghese su Tv8. Una storia fuori dagli schemi, quella di Silvana Bini, che aveva trasformato una passione coltivata per tutta la vita in un successo internazionale, dimostrando che non è mai troppo tardi per reinventarsi.