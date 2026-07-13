Morto a 44 anni Josh Grisetti, attore di Broadway e volto de La fantastica signora Maisel

Josh Grisetti, attore di Broadway noto anche al pubblico televisivo per il ruolo di Ralph Emerson nella quinta stagione de La fantastica signora Maisel, è morto all'età di 44 anni. Secondo quanto riferito dai media statunitensi, l'attore si è tolto la vita ieri 10 luglio. Al momento non sono stati resi noti i motivi. A confermare la notizia è stato il collega e amico Rob McClure con un messaggio pubblicato sui social. "Con il cuore spezzato condivido la notizia che il brillante Josh Grisetti si è tolto la vita venerdì. Non sono ancora pronto nemmeno a provare a capire. Il mio cuore è con sua moglie e con la sua famiglia mentre affrontano questa dolorosa realtà", ha scritto McClure su Instagram. L'attore ha poi definito la sua scomparsa "una perdita catastrofica", ricordando gli anni trascorsi insieme sul palco e il contributo che Grisetti aveva dato come insegnante e mentore.

Dagli studi al successo sui palcoscenici di Broadway

Nato a Washington nel 1981 e cresciuto a Rocky Mount, in Virginia, Josh Grisetti si era formato alla North Carolina School of the Arts prima di conseguire una laurea in teatro musicale al Boston Conservatory nel 2004. Il debutto che lo fece conoscere nell'ambiente teatrale arrivò nel 2008 con Enter Laughing, spettacolo Off-Broadway che gli valse il Theatre World Award come miglior esordiente e diverse candidature ai principali premi dedicati al teatro americano. Negli anni successivi costruì la propria carriera sui palcoscenici di Broadway. Dopo una versione concerto di Camelot, entrò nel cast di It Shoulda Been You, interpretazione che gli fece ottenere nuove candidature ai Drama Desk Awards e agli Outer Critics Circle Awards, oltre al Clarence Derwent Award nel 2015. Successivamente interpretò Nigel Bottom in Something Rotten!, ruolo che riprese anche durante la tournée nazionale dello spettacolo. Tra i lavori più recenti figurano inoltre Ragtime e SpongeBob SquarePants: The Musical, confermando la sua presenza costante nel panorama del teatro musicale statunitense.

La televisione, il cinema e il ruolo ne La fantastica signora Maisel

Pur essendo noto soprattutto come interprete teatrale, Grisetti aveva lavorato anche per il cinema e la televisione. Era apparso nelle serie The Knights of Prosperity, Nurse Jackie e The Good Fight, oltre ad aver preso parte ai film The Namesake, Revolutionary Road e The Immigrant. Il pubblico internazionale lo ha conosciuto soprattutto grazie alla quinta e ultima stagione de La fantastica signora Maisel, la serie distribuita da Prime Video, nella quale interpretava Ralph Emerson, autore televisivo che compare in otto episodi.

L'attività di docente

Negli ultimi anni Grisetti aveva progressivamente affiancato all'attività artistica quella accademica. Dopo aver conseguito un master alla Loyola Marymount University, era diventato professore di Teatro e Danza alla California State University di Fullerton. All'interno dell'ateneo aveva contribuito a rinnovare il corso di laurea in teatro musicale, ponendo particolare attenzione alla preparazione professionale degli studenti e al collegamento tra formazione universitaria e mondo dello spettacolo. Parallelamente aveva costruito una presenza seguita anche sui social, dove affrontava temi legati alla formazione artistica, alle audizioni e alle opportunità di carriera per i giovani interpreti. Nel 2016 aveva inoltre pubblicato il libro autobiografico God in My Head: The True Story of an Ex-Christian Who Accidentally Met God, dedicato al proprio percorso personale e spirituale.

L'ultimo post pubblicato dall'Italia

Pochi giorni prima della morte, Josh Grisetti si trovava in Italia, dove stava dirigendo Legally Blonde: The Musical nell'ambito del Trentino Music Festival. Quello pubblicato in quei giorni è diventato il suo ultimo messaggio sui social. L'attore spiegava di aver dovuto lasciare la produzione prima del debutto "per motivi personali", ringraziando il cast per il sostegno ricevuto. "Quando devi lasciare uno spettacolo prima del debutto per motivi personali e il cast fa una cosa del genere per te... Ho letteralmente pianto in aereo. I piccoli gesti contano tantissimo quando il cuore soffre", aveva scritto, concludendo il messaggio augurando buon debutto alla compagnia.

Il cordoglio dei colleghi

Dopo la diffusione della notizia, numerosi protagonisti del teatro americano lo hanno ricordato con messaggi di cordoglio. Tra i nomi più conosciuti anche dal pubblico italiano figurano Donna Murphy e Ariana DeBose, che hanno espresso vicinanza alla famiglia e ricordato il collega per il talento artistico e le qualità umane.

Molti altri interpreti di Broadway hanno sottolineato il ruolo che Grisetti aveva avuto come insegnante e punto di riferimento per le nuove generazioni di attori, oltre al contributo dato al teatro musicale americano nel corso della sua carriera. Grisetti lascia la moglie Mackenzie, che aveva sposato sei anni fa.