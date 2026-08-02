Ilary Blasi pronta alle nozze con Bastian Muller: matrimonio da sogno a Ravello

Per Ilary Blasi si avvicina uno dei momenti più importanti della sua vita privata. Dopo aver voltato definitivamente pagina con il divorzio da Francesco Totti, la conduttrice sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì con il compagno Bastian Muller. Secondo le indiscrezioni, la coppia avrebbe scelto la splendida cornice di Ravello, nel cuore della Costiera Amalfitana, per celebrare un matrimonio che promette di essere tra gli eventi mondani più attesi del 2026. La data esatta resta avvolta dal massimo riserbo, ma le nozze dovrebbero svolgersi durante un fine settimana di settembre, quando le temperature sono ancora estive e la Costiera offre uno dei suoi scenari più suggestivi.

Villa Cimbrone sarà il cuore della cerimonia

La location scelta sarebbe Villa Cimbrone, una delle dimore storiche più affascinanti d’Italia, conosciuta in tutto il mondo per i suoi giardini, la celebre Terrazza dell’Infinito e la spettacolare vista sul mare. Secondo quanto emerso, la struttura sarebbe già stata riservata per ospitare il ricevimento, mentre gli organizzatori starebbero lavorando da tempo ai preparativi insieme a wedding planner, catering e personale specializzato. Tutto sarebbe stato studiato nei minimi dettagli per garantire agli sposi e ai loro ospiti un evento esclusivo, all’insegna dell’eleganza e della privacy. Anche la lista degli invitati, almeno per il momento, rimane rigorosamente top secret.

Gli ospiti saranno accolti negli hotel di lusso della Costiera

L’organizzazione dell’evento non riguarderebbe soltanto la cerimonia. Per accogliere amici e parenti sarebbero già state prenotate camere in alcune delle strutture alberghiere più prestigiose di Ravello. L’obiettivo sarebbe quello di offrire agli invitati un soggiorno all’altezza dell’importanza dell’occasione, trasformando il matrimonio in un intero weekend dedicato ai festeggiamenti. La scelta di concentrare tutto nella cittadina campana consentirebbe inoltre agli ospiti di vivere uno dei luoghi più esclusivi della Costiera Amalfitana, meta abituale del turismo internazionale di lusso.

Un luogo speciale che accompagna la loro storia d’amore

La decisione di sposarsi proprio a Ravello non sarebbe casuale. Ilary Blasi e Bastian Muller conoscono bene la zona, dove avevano già trascorso alcuni giorni nell’autunno del 2025. In quell’occasione avevano soggiornato proprio a Villa Cimbrone, visitando anche altre celebri strutture della Costiera tra Ravello e Positano. Sui social la conduttrice aveva condiviso alcune immagini della vacanza, alimentando immediatamente le ipotesi che quella permanenza potesse rappresentare un sopralluogo in vista delle future nozze. A distanza di mesi, quelle indiscrezioni sembrano oggi trovare una conferma concreta.

Dalla proposta a Parigi al matrimonio

Il percorso che porterà all’altare sarebbe iniziato con una delle dichiarazioni d’amore più romantiche degli ultimi anni. Lo scorso San Valentino, durante un viaggio a Parigi, Bastian Muller avrebbe chiesto a Ilary Blasi di sposarlo. La conduttrice aveva poi condiviso con i suoi follower il prezioso anello di fidanzamento ricevuto dall’imprenditore tedesco, lasciando intuire che il matrimonio fosse ormai soltanto questione di tempo. Da quel momento la coppia ha continuato a vivere il proprio rapporto lontano dai riflettori, mantenendo quella discrezione che ha caratterizzato la loro relazione sin dall’inizio.

La loro storia d’amore

La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller è iniziata nel 2022, poco dopo la separazione della conduttrice da Francesco Totti, diventando pubblica nei mesi successivi. Pur essendo spesso al centro dell’attenzione dei media, i due hanno sempre cercato di proteggere la propria vita privata, limitando al minimo le apparizioni pubbliche e condividendo solo raramente momenti della loro quotidianità. Proprio questa scelta ha contribuito ad alimentare la curiosità intorno alla coppia, rendendo ogni nuova indiscrezione particolarmente attesa.

Un nuovo capitolo dopo il divorzio

Le nozze arrivano a poche settimane dalla conclusione definitiva del lungo iter giudiziario che ha sancito il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La separazione, annunciata nel 2022, si è chiusa ufficialmente lo scorso luglio, aprendo una nuova fase nella vita della conduttrice. Contestualmente, il tribunale ha anche rivisto l’importo dell’assegno destinato al mantenimento dei figli, riducendolo rispetto alla cifra inizialmente stabilita. Con la situazione legale ormai definita, Ilary sembra pronta a guardare avanti e a costruire il proprio futuro accanto a Bastian Muller.

Attesa per l’annuncio ufficiale

Per il momento né Ilary Blasi né Bastian Muller hanno confermato pubblicamente le indiscrezioni sul matrimonio. Il massimo riserbo continua a circondare ogni dettaglio dell’organizzazione, dalla data definitiva agli invitati. Se le anticipazioni dovessero trovare conferma, Ravello diventerà il palcoscenico di uno dei matrimoni vip più importanti del 2026, destinato ad attirare l’attenzione dei media italiani e internazionali grazie al fascino senza tempo della Costiera Amalfitana e a una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo.