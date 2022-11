Morto l'attore delle soap Jonh Aniston. Il dolore della figlia Jennifer

John Anthony Aniston - noto per avere interpretato Victor Kiriakis nella soap "Il tempo della nostra vita" dal 1985 fino a pochi mesi fa - è morto. L'attore si è spento serenamente, come fanno sapere i familiari, venerdì scorso nella sua abitazione all'età di 89 anni. L'annuncio della scomparsa del celebre interprete greco-americano è stato fatto dalla figlia, l'attrice di "Friends" Jennifer Aniston, che ha pubblicato su Instagram uno struggente ricordo della figura paterna.

" Dolce papà... Eri uno degli esseri umani più belli che io abbia mai conosciuto. Sono così grato che tu sia andato a librarti nei cieli in pace e senza dolore. E l'11/11 non meno! Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me ora. Ti amerò fino alla fine dei tempi ", ha scritto sul web Jennifer Aniston, condividendo una serie di foto d'archivio che la ritraggono insieme al padre. Nato a Creta nel 1933, John Anthony Aniston lasciò la Grecia quando aveva solo due anni. Insieme ai genitori si trasferì in America e durante la giovinezza lavorò nel ristorante di famiglia in Pennsylvania. La passione per il teatro e il cinema lo portarono a laurearsi in arti teatrali alla Pennsylvania State University e negli anni '70 si avvicinò al mondo delle soap ottenendo i primi ingaggi televisivi.

Nel 1975 ebbe la sua chance più grande, ottenendo il ruolo del dottore Eric Richsrds nella soap "Il tempo della nostra vita". L'attore piacque così tanto che nel 1985 fu scritturato per impersonare Victor Kiriakis sempre nella soap opera "Il tempo della nostra vita", dove ha recitato fino a pochi mesi fa. Aniston lavorò anche in fiction come "Aspettando il domani" e "Love of Life" e partecipò a due episodi del telefilm "Il tenente Kojak" e "Star Trek: Voyager". Il pubblico americano lo ricorda però anche per le sue interpretazioni in "Missione impossibile" e "Un detective in corsia". Dal 1984 John Aniston era sposato con Sherry Rooney dalla quale aveva avuto un figlio, Alexander. La primogenita Jennifer è invece nata dal primo matrimonio, consumato con l'attrice Nancy Dow, dalla quale si separò nel 1981.