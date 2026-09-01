Nuovo amore per Maddalena Corvaglia, chi è il fidanzato Matteo Gracis

Nuovo capitolo sentimentale per Maddalena Corvaglia. Dopo la fine della lunga relazione con l’imprenditore Alessandro Viani l’ex velina di Striscia la notizia ha ritrovato l’amore al fianco del giornalista e scrittore Matteo Gracis. È stata Maddalena a ufficializzare la relazione, condividendo sui suoi canali social le romantiche foto che la ritraggono insieme al compagno.

“Conoscersi è stato un caso. Riconoscersi è stato un dono”, ha scritto l’ex velina a corredo delle istantanee che raccontano di un’estate piena di sentimento per la coppia. Il colpo di fulmine sarebbe avvenuto a Palma di Maiorca, isola dove da anni vive Maddalena Corvaglia insieme alla figlia, Jamie, nata dalla relazione con il chitarrista Stef Burns.

Chi è Matteo Gracis

Nato il 20 luglio 1983 a Pieve di Cadore, Belluno, Mattia Gracis ha un profilo di spicco nel mondo della comunicazione. Laureato in Scienze delle Comunicazioni all’Università di Bergamo, ha iniziato la sua carriera nel mondo del giornalismo e nel 2005 ha fondato il magazine DolceVita, di cui è direttore editoriale. Diventato giornalista pubblicista nel 2008, nel 2013 ha assunto il ruolo di assistente alla comunicazione del deputato pentastellato Federico D’Incà fino al 2017. Nel 2020 ha iniziato una nuova avventura editoriale fondando il quotidiano online L’Indipendente.

Molto attivo sui social, dove ha una community di oltre 500mila follower, Gracis è anche uno scrittore – sui i libri “Lontano, dieci viaggi che cambiano la vita” e “Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni” - ed è considerato un punto di riferimento in Italia per la cultura e la divulgazione sulla canapa industriale e terapeutica. A ottobre tornerà in teatro con il suo show “Fuori Gregge”. Gracis è padre di due figli nati da una precedente relazione.