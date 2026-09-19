L’incontro sul set, i sei figli, le nozze a Miraval e l’addio: la storia tra Angelina Jolie e Brad Pitt

Dieci anni fa il sogno dei fan dei Brangelina si infrangeva. La coppia più amata e chiacchierata dello showbiz americano si diceva definitivamente addio e in modo tutt’altro che sereno. Il 19 settembre di quell’anno, infatti, Angelina Jolie presentò formale richiesta di divorzio da Brad Pitt alla Corte Superiore di Los Angeles, mettendo così fine a una storia durata dodici anni.

L’incontro sul set

Marzo 2004. Angelina Jolie e Brad Pitt si trovano sul set del film “Mr. e Mrs. Smith”. I due attori interpretano una coppia di killer sposati che scoprono la vera identità l’uno dell’altra e finiscono per cercare di uccidersi a vicenda. Tra Angelina e Brad il feeling è immediato ma Pitt è sposato con la star di “Friends” Jennifer Aniston. Quando le riprese si concludono, nell’ottobre del 2004, i gossip sul presunto coinvolgimento sentimentale tra Brad e Angelina si moltiplicano a vantaggio della promozione del film, che diventa uno dei più attesi del 2005.

Il divorzio da Brad Pitt

Gennaio 2005. Dopo mesi di rumors Brad Pitt e Jennifer Aniston annunciano il divorzio. “Dopo sette anni insieme, abbiamo deciso di separarci. Per coloro che seguono questo genere di cose, vorremmo spiegare che la nostra separazione non è il risultato di nessuna delle speculazioni riportate dai media scandalistici. Questa decisione è il risultato di molte ponderate considerazioni”, chiariscono Brad e Jennifer in una nota congiunta, ma il nome di Angelina Jolie finisce comunque al centro della vicenda.

La prima uscita pubblica

7 giugno 2005. Nel giorno della premiere mondiale del film “Mr. & Mrs. Smith” Brad e Angelina calcano il red carpet insieme per la prima volta. Sebbene i due siano già stati fotografati insieme nelle precedenti settimane, la coppia è ben lontana dal voler ufficializzare la relazione davanti ai media. La coppia cerca di mantenere privata la propria vita sentimentale, ma i fan li hanno già ribattezzati affettuosamente i “Brangelina”.

La nascita di Shiloh

Gennaio 2006. Angelina si trova a Santo Domingo per girare il film “The Good Shepherd” al fianco di Matt Damon. L’attrice è impegnata anche sul fronte umanitario e sull’isola, durante un evento dell’ente benefico Yele Haiti, annuncia di essere incinta di una bambina. A maggio in Namibia nasce Shiloh Nouvel Jolie-Pitt e le prime foto ufficiali della piccola vengono vendute a oltre 4 milioni di dollari, che la coppia decide di devolvere in beneficenza. Poche settimane dopo Brad presenta domanda per adottare i due figli che l’attrice aveva preso in affido quando era single: Zahara Marley e Maddox.

L’adozione di Pax

15 marzo 2007. Subito dopo l’apparizione al Festival di Cannes in occasione dell’uscita di “A mighty heart - Un cuore grande”, Angelina e Brad volano in Vietnam per adottare Pax Thien, 3 anni. Il bambino viene affidato solo all’attrice a causa delle normative vietnamite, che non consentono alle coppie non sposate di adottare congiuntamente.

La nascita dei gemelli

Luglio 2008. Un anno dopo l’arrivo in famiglia di Pax, Angelina dà alla luce i gemelli Knox Léon e Vivienne Marceline. I Brangelina scelgono Nizza per il parto. A un’ora di distanza si trova infatti la tenuta Château Miraval, che i due attori hanno acquistato come seconda casa.

Il fidanzamento

Aprile 2012. Dopo Sette anni di relazione Brad compie un passo importante, regalando ad Angelina un anello di fidanzamento disegnato da lui. A confermare che la coppia si sposerà è il manager di Pitt: “È una promessa per il futuro e i loro figli sono molto felici. Non è ancora stata fissata una data”. L’ex gioielliere della famiglia reale inglese,Robert Procop, svela che Brad e lui hanno lavorato per un anno alla realizzazione dell’anello di diamanti, che Angelina sfoggia durante un evento a Los Angeles.

La mastectomia

Maggio 2013. Angelina e Brad appaiono sul red carpet della prima del film “World War Z” di cui Pitt è protagonista. Per l’attrice si tratta della prima apparizione pubblica dopo essersi sottoposta a una doppia mastectomia come forma di prevenzione oncologica. Angelina è felice e serena al fianco di Brad, che l’ha sostenuta sin da subito nella sua scelta. “Trovo la scelta di Angie, così come quella di tante altre donne come lei, assolutamente eroica”, dichiara Brad a margine di un’intervista.

Il matrimonio

23 agosto 2014. Dieci anni dopo il loro primo incontro sul set Angelina e Brad si sposano. Le nozze si svolgono nell’intimità della loro tenuta in Provenza, nel castello di Miraval. Come già era accaduto dopo la nascita della loro prima figlia, le foto delle nozze vengono vendute alle riviste Hello e People e la somma raccolta viene data in beneficenza alla Jolie-Pitt Foundation. A sorpresa, dopo le nozze, Angelina cambia il suo cognome in Jolie-Pitt.

La separazione

19 Settembre 2016. Angelina Jolie presenta formale richiesta di divorzio da Brad Pitt alla Corte Superiore di Los Angeles per “differenze inconciliabili”, chiedendo l’affidamento esclusivo dei loro sei figli. La stampa si scatena sui motivi che hanno portato alla separazione e addirittura si parla di violenza domestica, ma l’avvocato dell’attrice smorza i toni: “Non rilascerà commenti e chiede che in questo momento venga rispettata la privacy della famiglia”. La definitiva sentenza di separazione arriva nel 2024 dopo un lungo braccio di ferro sul patrimonio immobiliare.