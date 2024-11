"Pensavo fosse yogurt, ho rischiato la morte". Il racconto di Francesca De Andrè

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura per Francesca De André, finita in ospedale dopo aver ingerito per sbaglio del detersivo. L'ex gieffina ha rischiato di subire seri danni a stomaco e intestino, con gravissime consguenze per la sua salute, ma è comunque riuscita ad avvisare i suoi fan una volta scampato il pericolo.

Il messaggio sui social

La nipote di Fabrizio De André ha fatto preoccupare i follower del suo profilo, pubblicando su Instagram un video in cui appare in ospedale, visibilmente provata. La giovane si trova distesa su un letto del pronto soccorso e indossa uno dei camici forniti ai pazienti. Al polso ha un braccialetto di carta in cui sono riportati i suoi dati.

" A casa sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yougut. Ho rischiato la morte oggi... e forse anche chi si è preoccupato per me quando mi in ha vista e sentita stare male e urlare per il dolore delle corrosioni interne ed essere costretta a correre in ospedale ", scrive la Francesca De Andrè sulla propria pagina social. " Il detersivo ha rischiato di performi fegato, appendice, stomaco, intestino. Per non parlare degli apparati respiratori e gastrointestinali corrosi. Mi sento di dire state attenti… sopratutto ai bambini e gli animali che posano averne accesso… é un attimo. Ora siamo qui, dopo non si sa", ha aggiunto.

Un enorme spavento per l'ex gieffina, e per chi le sta accanto. L'aver ingerito del detersivo per sbaglio, scambiandolo per yogurt, avrebbe davvero potuto costarle la vita, a secondo della quantità ingerita. A quanto pare la giovane si trovava nella sua casa di Milano, insieme ad alcuni amici, quando è accaduto l'incredibile incidente. Poi c'è stata la corsa in ospedale. La figlia di Cristiano De André ha quindi voluto mettere in guardia le persone sui rischi che si possono correre in casa, quando meno ce lo aspettiamo.

La polemica sui social