Olly, polemica dopo la cena "balorda" con gli amici: "Cafoni"

Dopo una primavera intensa, fatta di un tour in tutta Italia dopo la vittoria allo scorso Festival di Sanremo con il brano Balorda nostalgia, Olly si sta godendo l'estate come sta facendo la maggior parte dei suoi coetanei. In attesa delle date autunnali del suo nuovo tour, il cantante genovese ha postato sul suo account social stralci delle sue giornate estive, tra mare e amici. Peccato, però, che uno di questi ultimi post ha portato alla nascita di una polemica a seguito di una cena particolarmente goliardica, fatta di vino e canzoni cantante insieme, ma anche di bottiglie rotte e sporcizia lasciata nel ristorante, tra vino e caffè rovesciati. Olly si è riunito coi suoi amici per festeggiare anche il compleanno di Juli, amico musicista e produttore del cantante che in queste settimane sta pubblicizzando il suo ultimo brano Depresso fortunato. E sono proprio le note di queste canzoni quelle che Olly e i suoi amici intonano nel post pubblicato su Instagram, mentre la camera inquadra un gruppo di ragazzi che beve, fuma e canta. In apparenza niente di male, un po' di goliardia maschile, una serata con qualche bicchiere di troppo. Peccato però che la situazione degeneri molto velocemente.

Infatti sul web sono cominciate ad apparire anche le immagini delle condizioni in cui è stato lasciato il tavolo dopo il passaggio di questi gruppi di amici per una cena che già si sta meritando l'epiteto di "balorda". Tovaglie sporche e impregnate di vino, tazzine di caffè rovesciate, mozziconi di sigarette lasciati sul tavolo, in un ritratto di menefreghismo assoluto per il luogo e per coloro che ci lavorano. Immagini che hanno portato parte del web a rivoltarsi contro il cantante genovese. Ad esempio, sotto il post pubblicato dallo stesso Olly si possono leggere frasi come "perché sbattete le bottiglie di vino sul tavolo? Sporcare e rovinare una tavola ? Mi sa che ti manca un po' di educazione e rispetto in casa degli altri." Ancora, c'è chi scrive "Complimenti per l’educazione, il rispetto e l’empatia verso il lavoro degli altri!" e chi sottolinea che i " mozziconi delle sigarette sul tavolo dovevano farvele raccogliere con la lingua, gran cafoni."

Un atteggiamento, questo, che non sarebbe indice di una goliardia una tantum, ma che sarebbe la prova di un comportamento reiterato, una continua mancanza di rispetto per luoghi e lavoratori di cui Olly si sarebbe "macchiato" in più di un'occasione, durante varie serate con gli amici, di cui questa che ha scatenato la polemica rappresenterebbe solo la punta dell'iceberg. A pubblicare la foto della tavola distrutta è stato Alessandro Rosica sul suo account Instagram ufficiale, che approfondisce il racconto della serata scrivendo: "Purtroppo non ti hanno insegnato il rispetto per chi lavora, ma soprattutto per le Donne. Queste sono le condizioni del tavolo di Olly ed i suoi amici. Inoltre hanno trattato male camerieri e umiliato donne, sia prima, che dopo, in hotel. Sei veramente una delusione, ringrazia quelle quattro infoiate morte di visibilità, altrimenti nemmeno con il binocolo vedresti una donna." Nei commenti al post si legge di una commerciante che ha testimoniato di come, circa due anni fa, abbia ospitato Olly nei suoi locali, trovando un ragazzo molto educato e gentile, apparso però irriconoscibile a distanza di breve tempo, con la testa montata.

Quello che è certo è che, se da una parte Olly non manca di fan pronti a difenderlo e di persone pronte ad archiviare il tutto come una festa appena un po' degenerata, sono in molti a vedere in questo atteggiamento una grave mancanza di educazione e rispetto, se non proprio la prova della mancanza di alcuni valori, di cui sarebbero vittime le nuove generazioni.