A Palermo la festa per Dua Lipa. E a suonare ci sono anche Elton John e Madonna

In queste ore la Sicilia è il centro di interesse del pianeta: la cantante Dua Lipa e il marito Callum Turner stanno festeggiando le proprie nozze a Bagheria ma anche Palermo e tutte le zone limitrofe sono blindate per garantire la massima privacy agli ospiti. Gli hotel di lusso sono quasi tutti sold out a Palermo e dintorni, dove in questi giorni non si contano le auto con i vetri oscurati, per lo più grandi Suv di lusso. La lista degli ospiti di Dua Lipa e Turner è da trasecolare, a partire da Elton John e Madonna.

Uno studio appena rilasciato da Jfc, che l'Ansa ha visionato in anteprima, ha stimato che il matrimonio ha creato un valore enorme per Palermo e per la Sicilia nel suo complesso, in quanto genera oltre 15,3 milioni di euro di benefici immediati sul territorio, oltre ad ulteriori 252 milioni in termini di visibilità e valorizzazione del brand Palermo. Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile della ricerca, ha spiegato che “Complessivamente, si può affermare che i benefici economici che il matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner può generare sono stimati in 268 milioni di euro, così divisi: 5.275.122 di benefici diretti, 2.965.007 di benefici indiretti, 1.671.185 di benefici indotti, 5.459.925 di legacy di filiera e infine 252.721.457 di destination brand value. Per Palermo si tratta di un salto di qualità, dell'ingresso ‘ufficiale’ nel ranking delle destinazioni wedding riconosciute a livello mondiale per fascino, qualità, lusso autentico, cultura, patrimonio ed identità. Nessuna campagna pubblicitaria istituzionale avrebbe potuto comprare una visibilità così ampia ed ottenere una reputazione di tale livello”.

Sono 300 in tutto gli ospiti che verranno ospitati nell’incantevole Palazzo Gangi ma non è noto quali siano, se ci sono, gli ospiti italiani. Intanto dall’Inghilterra è arrivata una bordata del Telegraph, il quale in un articolo ha scritto che “l’ex covo della mafia siciliana ospiterà il matrimonio da favola dell'anno. Dua Lipa e Callum Turner si preparano a prendere possesso di un'ex roccaforte di Casa Nostra per tre giorni di festeggiamenti”. La reazione del presidente della regione Renato Schifani non si è fatta attendere: “Prendo atto che il Telegraph ha modificato il titolo del proprio articolo sulle nozze di Dua Lipa, sostituendo l'inaccettabile riferimento al ‘covo della mafia’ con l'espressione ‘ex covo della mafia’. Si tratta di una correzione doverosa, che conferma come le critiche mosse dalla Sicilia fossero fondate”.

Tuttavia, ha aggiunto, “questa modifica non basta, il danno d'immagine arrecato alla Sicilia e ai siciliani è stato enorme, perché ancora una volta la nostra terra è stata associata a uno stereotipo che non la rappresenta e che ignora decenni di sacrifici, di lotta alla criminalità organizzata e di riscatto civile, culturale ed economico”.