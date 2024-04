"Rifarei tutto ma con meno corna". Belen scatenata da Cattelan

Alla fine, Belen Rodriguezha accettato l'invito di Alessandro Cattelan e si è presentata in trasmissione a "Stasera c'è Cattelan" e, com'era prevedibile, ha dato spettacolo. Sette mesi fa l'argentina aveva dato buca al conduttore che la aspettava per un'intervista, nella quale sperava di fare lo scoop dell'anno parlando della separazione da Stefano De Martino. La showgirl, però, diede forfait all'ultimo minuto a causa di alcuni problemi di salute e scelse di parlare della fine del suo matrimonio nel salotto di Domenica In diverse settimane dopo. Alessandro Cattelan non prese bene la mancata ospitata di Belen nel suo programma e in trasmissione fece un monologo pungente contro l'argentina, che suscitò molte polemiche sul web. Sette mesi dopo, la showgirl ha fatto pace con Cattelan e ha mantenuto l'impegno di essere sua ospite nell'ultima puntata stagionale del fortunato format di Rai2.

La stoccata a Stefano De Martino

Tra balletti, canti e battute, Belen Rodriguez non si è sottratta alle domande, anche quelle più provocatorie, e ha lanciato qualche stoccata all'indirizzo dell'ex marito, con il quale - nonostante tutto - sembra essere tornato il sereno. "Che cosa mi sarei augurata dieci anni fa per il futuro? Santiago era già nato quindi altri figli. In realtà la vita che sto facendo adesso, ma con meno corna. Sono una persona ottimista e che scorda, io non perdono perché sono buona, ma perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Io mi arrabbio lì per lì, mi sfogo e poi lascio andare", ha confessato da Cattelan l'argentina, punzecchiando De Martino sui tradimenti consumati durante il loro matrimonio.

Il rapporto con i gossip e i soldi

Parlando con Cattelan, Belen ha svelato di avere sofferto molto, negli anni, i pettegolezzi che uscivano su di lei e sui suoi amori, ma di avere imparato a conviverci dandogli meno importanza: "Quando la fama di colpo mi ha travolto ne soffrivo, ora leggo poco le notizie. Non vedo quasi mai i gossip, non cerco il mio nome sul web e non voglio sapere nulla. Sui social leggo e rispondo anche ai follower. Sono grata a chi scrive qualcosa di positivo e quindi mi viene da rispondere. Poi c’è anche chi mi fa arrabbiare e rispondo anche a loro". Complicato anche il rapporto con i soldi. "Sono un grandissimo disastro. Ho speso molto di più di quello che avrei potuto fare. Sono una persona estremamente generosa", ha dichiarato in puntata Belen, svelando di non avere dato il giusto valore ai suoi guadagni: "Se qualcuno se n'è approfittato? Sì, è capitato anche questo".

"Sto cercando di tornare un po' più ragazzina"

Il prossimo 20 settembre Belen Rodriguez compirà 40 anni, un traguardo importante del quale non sente affatto il peso. "Sinceramente credo che prima io fossi parecchio scema, adesso lo sono un po' di meno. Dal punto di vista dell'esperienza", ha ammesso l'argentina, proseguendo: "Io ho sempre creduto di essere molto matura, ho fatto l'adulta. Adesso che sono arrivata a 40 anni, mi sono resa conto che facevo finta di essere adulta. Sto cercando di tornare un po' più ragazzina. Prima ero davvero tanto carica di responsabilità.