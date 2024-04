Belen di nuovo con Stefano, la nuova fiamma di Rovazzi, Katia Follesa single

Amori che vanno, amori che vengono e... gossip che esplodono. Le ultime sulla cronaca rosa parlano di Belen e De Martino avvistati insieme, nuovi amori (Rovanni e la sua Lucia), amori che arrivano all'altare (l'ex Miss Italia Daniale Ferolla) e amori che finiscono (Katia Follesa e Angelo Pisani).

Belen e Stefano insieme, le foto infiammano il gossip

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme fanno ancora notizia. Già, perché c'è ancora chi spera (i fan più sfegatati) che la coppia si ricomponga per l'ennesima volta. Il settimanale Gente li ha paparazzati l'uno accanto all'altra con il figlio Santiago in un normale pomeriggio infrasettimanale all’uscita dalla scuola. Uniti, felici e sorridenti come una famiglia qualunque. Peccato che la loro storia sia finita nel peggiore dei modi tra accuse, confessioni di corna e smentite neppure troppo tempo fa (era dicembre). L'ipotesi del ritorno di fiamma sembra dunque improbabile; più plausibile quella della pacifica convivenza. "Sembra che abbiano scelto la strada migliore: riallacciare rapporti amichevoli. Pure con Antonino con il quale ha trascorso la Pasqua", fa sapere Gente. Insomma, meglio tenersi buoni gli ex. La serenità prima di tutto.

Rovazzi, che è la nuova (giovane) fiamma Lucia

Dopo la fine della relazione con la streamer Kokeshi Karen, lo avevamo lasciato single e impegnato nel mondo del cinema (persino a Hollywood). Ma ora Fabio Rovazzi è tornato a mostrarsi in compagnia di una nuova fiamma, la giovane e bella Lucia. Rovazzi ha ufficializzato la loro relazione attraverso alcune storie Instagram, pubblicando una serie di foto della ragazza durante la festa del suo venticinquesimo compleanno. "Auguri ammoreee mio +25", ha scritto lui sui social, svelando di avere ritrovato la felicità accanto a un'altra donna. Lucia, a giudicare dai seguaci su Instagram, è pressoché sconosciuta ai più, ma è probabile che - viste le storie di Rovazzi - i follower aumentino nei prossimi giorni. Giusto per curiosità.

Daniela Ferolla si sposa (dopo 20 anni di fidanzamento)

Non è mai troppo tardi per salire all'altare. Lo sa bene Daniela Ferolla, l'ex Miss Italia 2001, che dopo vent'anni di fidanzamento convolerà a nozze il prossimo giugno. Il fortunato è Vincenzo Novari, imprenditore originario di Genova appassionato di automobili e di calcio e conosciuto nel lontano 2004. Lui 64 anni, lei 40 anni (il prossimo 7 maggio) coroneranno il loro sogno d'amore a fine giugno ma sulla cerimonia e sugli invitati c'è il massimo riserbo. Del resto, la coppia non ama i gossip e di loro, in questi due decenni di relazione, si è saputo pochissimo. Che dire, auguroni.

Katia Follesa e Angelo Pisani, matrimonio al capolinea

C'è chi si sposa dopo vent'anni e chi, dopo venticinque, si lascia definitivamente. Katia Follesa e Angelo Pisani - comici per professione, coppia nella vita dal 2000 - si sono definitivamente detti addio. In realtà, non tirava una bella aria già da un po' e per stessa ammissione della Follesa. "C'è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno. Non stiamo vivendo la fine di una storia, ma una sua mutazione", dichiarò Katia al Corriere due anni fa. Ma dal cambiamento all'addio il passo è stato breve. Secondo il settimanale Oggi, i due comici si sarebbero separati da diverso tempo. La coppia non si era mai sposata ma dalla loro unione è nata la figlia, Agata, che oggi ha 14 anni. Nonostante la rottura Katia Follesa e Angelo Pisani rimangono una coppia comica e portano comunque avanti lo spettacolo teatrale, che li vede attualmente impegnati in tour.

Insomma, l'amore finisce, il business no.