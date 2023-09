"L'intervista è saltata". Belen dà buca alla prima di Alessandro Cattelan

L'indiscrezione è di quelle pruriginose. Belen Rodriguez ha fatto saltare la sua ospitata da Alessandro Cattelan, che martedì 26 settembre in seconda serata torna alla guida del suo show "Stasera c'è Cattelan". La showgirl era già stata annunciata su tutti i canali social del programma come ospite ufficiale insieme al cantante Tedua e in molti si sfregavano le mani, convinti che l'argentina avrebbe parlato - finalmente - della fine della storia d'amore con il marito Stefano De Martino. Invece, stando agli ultimi rumor, tutto è saltato all'ultimo momento.

Il forfait di Belen a Cattelan

A rivelarlo è stato il giornalista Davide Maggio attraverso il suo sito. " Il suo intervento è saltato last minute. Sarebbe stata la stessa showgirl, che non è nuova a colpi di coda, a rifilare all'ultimo un due di picche ad Alessandro Cattelan ", si legge sul portale e l'occasione di parlare del gossip più chiacchierato dell'estate è sfumata. Una vera beffa per Cattelan ma soprattutto per Rai2, che martedì aveva in canna già un bel colpo con l'intervista di Stefano De Martino a "Belve". Il conduttore sarà infatti ospite della prima puntata della nuova stagione della trasmissione di Francesca Fagnani e, con ogni probabilità, parlerà anche della fine del matrimonio con l'argentina. O almeno la giornalista non si lascerà sfuggire l'occasione di porgli domande scomode in merito all'addio a Belen e alla sua nuova frequentazione con Martina Trivelli.

Belen Rodriguez a Domenica In?

Mentre si vocifera che Belen Rodriguez sia volata all'estero per trascorrere una romantica vacanza con il nuovo compagno Elio Lorenzoni, sul web si mormora che la showgirl argentina sia già in trattative con un altro programma di spicco di viale Mazzini. " DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Belen starebbe per approdare nel salotto di Domenica In. Mara Venier è pronta ad accoglierla nelle prossime puntate ", riferisce il sito di spettacolo, anticipando quale potrebbe essere la prossima mossa della Rodriguez. Il salotto di Mara Venier sarebbe la scelta più giusta per l'argentina per parlare di addii, tradimenti e nuovi amori. Ma soprattutto il programma della domenica pomeriggio di Rai1 offre una maggiore visibilità rispetto allo show di Alessandro Cattelan. Lo studio della Venier rimane il posto perfetto per raccontare la vita privata della showgirl e, perché no, anche i motivi dell'addio a Mediaset e i suoi progetti futuri fuori e dentro la televisione.