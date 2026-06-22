"Come ti sei ridotta?", "Non è un bel messaggio per le ragazze", bufera su Arisa dopo le foto post dimagrimento

Arisa sommersa dalle critiche dopo i recenti scatti postati su Instagram. La cantante si è mostrata in lingerie, mostrando il proprio corpo, e questo ha mandato su tutte le furie alcuni suoi follower, che hanno puntato il dito contro l'eccessiva magrezza. L'opinione si è frammentata, scatenando un acceso dibattito. C'è chi si dice preoccupato per l'artista, chi continua ad adorarla e chi, invece, la vede come un cattivo esempio per le giovani donne.

Che Arisa stia da tempo affrontando un percorso di trasformazione è evidente. La sua immagine è a poco a poco cambiata. La donna di oggi è molto diversa dalla ragazza che vinse Sanremo Giovani. Il suo aspetto ha sempre generato discussioni.

Nello scatto recentemente postato, la cantante è effettivamente molto magra, e alcuni ipotizzano che si sia servita del famoso farmaco che sta circolando negli ultimi tempi. Stiamo parlando dell'Ozempic, la medicina impiegata nella cura contro il diabete che sempre più personaggi del mondo dello spettacolo starebbero utilizzando per dimagrire rapidamente. Pare, però, che l'artista abbia smentito.

"È evidente che non sta bene", ha commentato un utente. "Troppo magra in poco tempo", ha aggiunto un altro. "Non è un buon messaggio per le ragazze". Ci sono stati poi dei veri e propri attacchi. "Come ti sei ridotta?", ha tuonato infatti un altro internauta. "Svuotata dentro e fuori", ha aggiunto un altro.

I fan della cantante si sono ovviamente schierati dalla sua parte. "Magra non va bene, grassa nemmeno... ma i fatti vostri?".

I sostenitori di Arisa hanno affermato di trovarla bellissima in ogni modo.

Dal canto suo, la cantante non si è ancora espressa. Non una parola di risposta a chi ha commentato le sue foto per attaccarla.