"Tremo, formicola…". Paura per il concorrente di Amici: malore durante le prove

Il serale di Amici di Maria De Filippi non si ferma, com'era stato inizialmente ipotizzato, e va in onda anche sabato 26 aprile, giorno dei funerali di Papa Francesco. Una decisione che va controtendenza rispetto a quanto fatto dalla Rai, che ha deciso di posticipare lo Speciale L'eredità con Marco Liorni. Mediaset seguirà le esequie papali al mattino con lo speciale del Tg5 condotto da Cesara Buonamici e ci saranno spazi di approfondimento durante la giornata ma alla sera il palinsesto torna alla sua programmazione originale. Gli alunni della scuola non hanno mai interrotto le prove per l'occasione ma c'è stata molta paura nella scuola quando un concorrente, il ballerino Francesco Fasano, ha accusato un malore.

Mentre provava alcune coreografie nell'ottica del serale, il ballerino è stato costretto a fermarsi. " Sto tremando come non mai, mi sento strano ", ha detto il giovane artista ai compagni. Evidentemente bianco in volto, bagnato di sudore, il ballerino ha interrotto tutto ed è andato a sedersi accanto a Chiara per provare a riprendersi, evidentemente incapace di proseguire con le prove. " Non mi ricordo la coreografia, sto tremando come non mai, non so perché. Devo fare sei coreografie nuove, con la testa non ci sto ", ha detto alla ballerina, evidentemente spaventato da quella sensazione che non ha riconosciuto e che non ha immediatamente capito come gestire. " Vuoi un asciugamano? Sei tutto fradicio ", gli ha chiesto Chiara, evidentemente preoccupata per le sue condizioni.

" Mi sento un po' strano ", ha detto Francesco, sventolandosi e facendosi aria per provare a respirare meglio. " Sto sentendo un formicolio dappertutto. Mi sono alzato per andare a prendere l'acqua, mi sentivo strano per tutto il tempo ", ha aggiunto il ballerino. Dopo qualche minuto, Francesco sembra essersi ripreso e ha continuato anche le prove in vista del serale. Probabilmente, così come ha spiegato anche Chiara, il malore subito è figlio dell'eccessivo carico di lavoro al quale si è sottoposto in questi giorni per le esibizioni di sabato.

Un affaticamento muscolare e mentale che ha raggiunto il culmine e causato il malore al ballerino. Superato quel momento, la situazione è tornata alla normalità ma non si devono mai sottovalutare i segnali che il corpo trasmette.