Urla e dito in faccia, l’ira di Denzel Washington contro il fotografo a Cannes

Ira Denzel Washington. Quello che potrebbe sembrare un titolo di un film è invece quello che è successo veramente all’attore americano. Durante il Festival di Cannes 2025, Denzel Washington ha avuto un acceso confronto con un fotografo sul red carpet. Infastidito dal comportamento del fotografo, l’attore 70enne non ci ha pensato due volte per riprenderlo e criticare davanti alle telecamere il suo comportamento.

Nel video si vede ancora più chiaramente. L’attore americano si trovava a Cannes in occasione della première del film "Highest 2 Lowest" di Spike Lee, di cui è protagonista, e mentre stava parlando con Lee e A$AP Rocky - l'altra star della pellicola - si stava avvicinando per salutarlo, uno dei fotografi si è protratto per afferrarlo, toccarlo e quindi attirare la sua attenzione. La risposta di Washington si è fatta attendere. Prima gli ha puntato il dito in faccio e poi, a stretto giro, ha iniziato a urlare "Stop!", ovvero "basta". Il fotografo, però, ha ignorato le proteste dell'attore e si è messo perfino a ridere, facendo arrabbiare ancora di più l’attore. Washington lo respinge con decisione e gli intima più volte di smetterla. Non è la prima volta. che l'attore ha storie tese con i fotografi. Lo sfogo arriva, per esempio, sette mesi dopo che l'attore era stato ripreso mentre si infuriava con alcuni cacciatori di autografi a New York, nell’ottobre 2024.

Uno scontro che ha fatto andare in secondo piano la vera notizia della serata di Cannes. L'attore ha ricevuto a sorpresa la Palma d'Oro onoraria, consegnata da Spike Lee in riconoscimento della loro lunga collaborazione cinematografica.

Questa è la prima volta che Washington, due volte premio Oscar, partecipa a Cannes nei suoi 50 anni di carriera. Un momento che rimarrà nell’immaginario collettivo, forse sporcato solo dal momento di alta tensione con il fotografo.