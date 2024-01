"Vendevano prestiti a mio nome". Corrado Tedeschi vittima di una truffa

Terribile esperienza per Corrado Tedeschi, a cui un gruppo di criminali ha rubato l'identità per truffare persone ignare e convincerle a ricorrere a dei determinati presititi sotto suo (falso) consiglio. L'attore e conduttore televisivo ha cercato di intervenire, avvisando i suoi fan del pericolo, ma come conseguenza è stato minacciato dagli stessi malviventi.

Ospite della trasmissione Fuori dal Coro, Corrado Tedeschi ha raccontato quanto gli è accaduto, facendo un'amara considerazione sulla situazione reale: questi gruppi criminali pagheranno mai per ciò che fanno?

Vittima di una truffa

" Mi hanno rubato l'identità. A tutti i miei contatti social appariva la mia faccia che consigliava di utilizzare dei prestiti, in sostanza vendevo dei prestiti ", ha spiegato l'attore a Mario Giordano. " Ai miei contatti dicevo: 'Fidatevi di me, usate questi prestiti'. È stata una sensazione molto brutta, il fatto che la mia immagine girasse sui social per vendere e fare da testimone per un qualcosa di una scorrettezza inaudita ", ha aggiunto.

L'attore ha proseguito dicendo di essersi accorto, a un certo punto, del furto di identità. A quel punto ha cercato di intervenire tempestivamente, mettendo in guardia i suoi fan e follower. " Mi sono difeso tempestando i social e dicendo a tutti: 'Guardate, che se vi arriva questa roba qua io non c'entro assolutamente, ma penso che lo sappiate'. A quel punto la situazione si è abbastanza risolta" . Ma non è finita così, perché i criminali, compreso di essere stati scoperti, si sono rivoltati contro lo stesso attore. " Ho ricevuto una mail di minacccia da parte di questi signori qui ", ha infatti raccontato Tedeschi, " in cui mi veniva detto: 'Adesso sappiamo perfettamente tutto di te, siamo noi che abbiamo organizzato questa cosa. Se non ci dai una certa cifra, manderemo tutti i tuoi video segreti a tua moglie. Ma io non ho una moglie, prima di tutto, e non mi risulta di avere girato dei filmati di un certo tipo ". Il conduttore televiso ha pertanto risposto per le rime ai malviventi, ribattendo loro con ironia che se pensavano di mostrarlo al pubblico in certi momenti privati avrebbero dovuto informarlo, così si sarebbe messo in forma. " Sono stati abbastanza stupidi ", ha commentato Tedeschi, ripensando alla vicenda.

L'amaro interrogativo

Dopo la risata in studio, suscitata dalla battuta di Tedeschi, c'è stato poi lo spazio per una considerazione molto meno allegra. "La domanda che io mi faccio è: 'Che cosa rischiano queste persone?'. Le pene esistono per queste persone? Cosa fanno ancora in giro?" , si è domandato l'attore, che ha poi portato il pensiero alle tante altre vittime di truffa. Persone che hanno anche perso la casa e si sono visti rovinare la vita.