Giovanni Tamburi è certo tra i banchieri d’affari più influenti e ascoltati. Investitore principe in aziende che esprimono l’eccellenza del nostro made in Italy, è una personalità per molti versi appartata, non incline all’entusiasmo sopra le righe verso il capitalismo, un modello nel quale si riconosce. Sostiene il valore del libero mercato. Laicamente, però. Una grande virtù in epoca di idolatrie diffuse. Per questa ragione ho trovato interessante imbattermi nella lettura di alcuni suoi suggerimenti. Mossi da una convinzione: urge una spinta decisa perché il decisore pubblico riapra il dossier delle privatizzazioni. Una partita fondamentale perché offrirebbe alla vastissima platea dei risparmiatori italiani (sui corti correnti ci sono 1500 miliardi che dormono) la possibilità di acquistare azioni di realtà come Eni, Enel, Leonardo, eccetera. Dunque delle partecipazioni che sono controllate dal Mef. Realisticamente Tamburi ne suggerisce una vendita tra il 10 e il 20% con un ritorno immediato. Un modo efficace per alleggerire la presenza dello Stato nelle partecipate.

La materia è scottante perché nel Belpaese sono conclamate le resistenze alle privatizzazioni. La politica, come noto, in larghissima misura fatica a connettersi con questo strumento economico e finanziario. E anche quando qualcosa è successo in passato si è avuta netta l’impressione che siano state misure introdotte quasi obtorto collo. Eppure, pensiamo solo alla drammatica vicenda dell’ex Ilva, se si fosse intrapresa con decisione la strada della privatizzazione del colosso dell’acciaio non si sarebbe arrivati al suo sostanziale the end. I ritardi «ideologici» hanno causato e continuano a causare falle enormi nel Sistema Paese. Coraggiosi e copiosi interventi sul terreno delle privatizzazioni avrebbero l’effetto di generare positività in questo momento di incertezza globale. Privatizzare significa dare ossigeno al mercato. Liberarlo dalla fastidiosa ingessatura.

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