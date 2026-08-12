Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 08:26
In evidenzaAggiornato alle ore 08:26
Politica economica

Così l’Europa imballa l’economia

In apparenza tutto bene, ma in realtà siamo di fronte a una nuova (e nefasta) interferenza della politica nelle logiche produttive

Carlo Lottieri
Pluriball
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Oggi entra in vigore il regolamento Ue 2025/40 sugli imballaggi, noto come Ppwr. Si tratta di un insieme di norme i cui obiettivi sono la riduzione dei rifiuti di imballaggio (taglio del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040), l’eliminazione del packaging ritenuto superfluo e monouso (favorendo riutilizzo e impiego di soluzioni ricaricabili), la fissazione di quote minime obbligatorie di plastica riciclata negli involucri.

In apparenza tutto bene, ma in realtà siamo di fronte a una nuova (e nefasta) interferenza della politica nelle logiche produttive, basata sul fatto che esisterebbero obiettivi - quelli cari ai politici di Bruxelles - da anteporre a ogni cosa. Le nuove regole ci vincolano ancora di più, sacrificando molte nostre piccole libertà? Non importa. Avremo costi crescenti per imprese e consumatori? Poco male. Quel mix di ideologia e interessi che contraddistingue le logiche eurocomunitarie non ha minimamente a cuore i diritti e nemmeno il futuro delle nostre aziende.

Il risultato sarà un’ulteriore riduzione degli spazi di azione dei singoli, insieme a un appesantimento dei costi che gravano sul sistema economico, e che già ora fanno dell’economia europea una delle più in difficoltà. Il tutto sulla base di una visione distorta del diritto, dato che nella tradizione liberale vi è una presunzione fondamentale a favore dell’autonomia dell’agente. L’individuo e le imprese dovrebbero godere della piena libertà di progettare, produrre, scambiare e consumare beni secondo le proprie preferenze e negoziazioni private, mentre l’ordinamento giuridico interverrebbe esclusivamente ex post, ovvero quando un’azione concreta abbia causato un danno effettivo e reale.

Ormai non è più così e questo spiega in larga misura il declino del Vecchio Continente.

Unione Europea (ue)Imballaggi

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.