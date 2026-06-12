Bce torna ad alzare i tassi dopo tre anni

Tanto tuonò, che alla fine piovve. La Banca centrale europea ieri ha alzato i tassi d'interesse per la prima volta da quasi tre anni, con il costo del denaro che è aumentato dello 0,25% arrivando sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,25%. Da tempo l'ala tedesca della Bce, con in testa Isabel Schnabel, era in pressing per applicare misure restrittive sulla politica monetaria, riuscendo così a fare breccia sulle cosiddette colombe. Tant'è che la decisione sui tassi è stata unanime: «La decisione che abbiamo preso non è una decisione drastica», ha detto nel suo discorso la presidente della Bce Christine Lagarde, ma punta a inviare «un segnale ed è necessaria data la situazione economica in cui ci troviamo, l'incertezza che stiamo affrontando, le prospettive inflazionistiche e le proiezioni elaborate dall'Eurosistema».

Il grande spauracchio è quello di un decollo dei prezzi, spinti dai rincari sul mercato dell'energia seguiti da una guerra in Iran che non si è ancora conclusa. Pur non ravvisando una situazione fuori controllo, «con aspettative dell'inflazione ancorate», l'istituto centrale prevede nello scenario mediano rincari che si attesteranno in media al 3% nel 2026, per scendere al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Anche se i prezzi potrebbero schizzare fino al 5,3% nello scenario più grave, che si avvicinerebbe «quanto più dura la guerra in Medio Oriente», sottolinea Lagarde che lo scorso ottobre si era meravigliata di quanto costassero care le verdure sul mercato di Firenze dove si era svolta la riunione del board Bce che in quell'occasione non aveva rialzato i tassi d'interesse.

Stavolta, però, nonostante la fiammata dei prezzi derivi da una choc energetico esterno - e quindi non dovuto a un'economia particolarmente frizzante - la Bce ha deciso di dare la medicina dei tassi con il rischio di azzerare anche quel poco di crescita rimasta in Europa. Con una crescita del Pil 2026 rivista allo 0,8% dallo 0,9% precedente «non è che ci troviamo in un contesto in cui la crescita manca o sia minacciata in modo significativo». Sta di fatto che il rialzo dei tassi non garantirà risultati sui rincari dell'energia senza uno sblocco del transito delle petroliere a Hormuz, ma avrà effetti sicuri sui bilanci delle famiglie intestatarie di mutui. Secondo i calcoli della Fabi, il principale sindacato bancario italiano, il costo dei prestiti per l'acquisto della casa potrà tornare a superare il 4 percento. Nel 2025, il tasso medio applicato era di poco superiore al 3%: ne risulta che, per esempio, l'aggravio di costi su un finanziamento da 50mila euro porterà a una maggiore spesa mensile che oscilla tra 29 euro su una durata di 10 anni e 35 euro su un prestito a trent'anni.

La decisione di Lagarde non ha messo di buon umore la politica italiana. «Io non sono mai un sostenitore dell'aumento dei tassi di interesse», è stato il commento di Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia. «Credo che anche in momenti di difficoltà si debba rendere più agevole l'accesso al credito». L'aumento del costo del denaro dovrebbe farsi sentire anche sui rendimenti dei titoli di Stato, con quello del Btp decennale italiano è salito al 3,8% pur mantenendo uno spread inferiore agli 80 punti con la Germania.

«Rimango dell'idea che la Bce non effettuerà tre rialzi dei tassi quest'anno», è stato il commento Fabio Fois, responsabile investment research & advisory di Anima, in un'intervista esclusiva rilasciata al settimanale Moneta, «ma se anche fosse, confermo uno scenario centrale per cui l'aggiustamento della politica monetaria è ampiamento già prezzato dai mercati soprattutto quello dei bond». Ragione per cui non dovrebbe verificarsi una raffica di vendite sui titoli di Stato.