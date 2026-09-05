Bozzetti: “Sistema fieristico pronto collaborare per la F1 Live Milan e al lancio della Formula One Week”

“Il sistema fieristico milanese è pronto a collaborare e a mettere a disposizione le proprie competenze per contribuire alla migliore riuscita di F1 Live Milan, l’evento che porterà in città la presentazione della stagione 2027 di Formula 1”, Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano ha commentato così, dal circuito di Monza dove questo weekend si disputa il Gran Premio d’Italia, l’annuncio dell’appuntamento in programma dal 18 al 20 febbraio 2027, pensato come un evento show che accenderà la passione di chi ama i motori in una “tre giorni” in cui saranno presentate le livree delle monoposto e una “fan zone” sarà dedicata ai tifosi.

“Il mio plauso va a Stefano Domenicali, presidente e ceo di Formula 1 e a Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, per aver portato a Milano un appuntamento di questa rilevanza internazionale - ha sottolineato Bozzetti -. È un risultato che conferma la capacità della città e della Lombardia di attrarre grandi eventi e, allo stesso tempo, valorizza il ruolo dell’Italia, un Paese che vanta una straordinaria tradizione nella manifattura automobilistica e ha contribuito a scrivere la storia della Formula 1”.

Il presidente di Fondazione Fiera Milano però guarda al futuro: “L’obiettivo ora è fare in modo che attorno a F1 Live Milan possa nascere, come suggerito dal presidente Domenicali, una vera Formula One Week, capace di coinvolgere la città e gli appassionati, valorizzare il territorio e offrire una grande vetrina internazionale alle eccellenze del Made in Italy. Milano ha dimostrato con la moda e il design di saper costruire attorno ai grandi appuntamenti internazionali eventi capaci di coinvolgere l’intera città e il sistema fieristico è pronto a fare la propria parte anche in questa occasione”.