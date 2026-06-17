Il Btp Italia Sì rende il 4%, operazione verità sul titolo del Tesoro

Dopo il boom del debutto era fisiologico attendersi una normalizzazione. Nella seconda giornata di collocamento il Btp Italia Sì ha raccolto ordini per 2,184 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,176 miliardi del primo giorno, portando comunque il totale a circa 5,5 miliardi. L'operazione voluta dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (in foto) nasce infatti con un obiettivo preciso: riportare una quota crescente del debito pubblico nelle mani degli italiani, offrendo uno strumento semplice e costruito per difendere il potere d'acquisto delle famiglie. Il punto centrale è capire quanto renda davvero questo investimento. E qui emerge quella che può essere definita una vera e propria operazione verità. Il titolo garantisce infatti un tasso minimo dell'1,60%, cui si aggiunge integralmente l'inflazione italiana misurata dall'indice Foi, oltre a un premio fedeltà finale dello 0,6% per chi mantiene il titolo fino alla scadenza dei cinque anni.

Se si utilizzano le stime più recenti sull'inflazione formulate da Bankitalia e dalla Commissione europea, comprese tra il 2,6% e il 3,1%, il rendimento lordo annuo potenziale si colloca tra il 4,32% e il 4,82%. Grazie alla tassazione agevolata del 12,5% prevista per i titoli di Stato, il rendimento netto si attesta invece tra il 3,78% e il 4,22%. In altre parole, il 4% è una stima assolutamente coerente con gli scenari inflazionistici più probabili. A parità di rendimento, con altri titoli quest'anno si dovrebbe ottenere un lordo del 5,1%, non poco con un titolo a rischio quasi zero. Se si allarga l'orizzonte all'intera vita del titolo emerge un quadro ancora più interessante. Fissando al 3,1% la stima del 2026, Via Nazionale indica poi un'inflazione al 2% nel 2027 e nel 2028. Assumendo prudentemente lo stesso livello anche per il 2029 e il 2030, negli anni successivi il rendimento lordo si attesterebbe attorno al 3,72% (3,25% netto). Nell'arco dell'intero quinquennio il rendimento netto medio annuo risulterebbe quindi del 3,44% circa, un livello competitivo.

Per comprendere la portata del dato basta un confronto. Per ottenere un rendimento netto analogo attraverso strumenti soggetti alla tassazione ordinaria del 26%, come conti deposito o obbligazioni bancarie e societarie, sarebbe necessario trovare rendimenti lordi superiori al 5%, livelli oggi raramente disponibili a parità di rischio. È proprio questo dato medio a spiegare la convenienza dell'operazione voluta dal Tesoro. Un normale Btp a tasso fisso con scadenza analoga offre oggi rendimenti lordi nell'ordine del 3,3-3,4%, che si traducono in circa il 2,9% netto. Il Btp Italia Sì garantirebbe invece un rendimento netto medio superiore di circa mezzo punto percentuale all'anno.

È proprio qui che si inserisce un elemento spesso trascurato. Il Btp Italia Sì non genera commissioni di collocamento e finisce inevitabilmente per competere con prodotti finanziari che garantiscono alle banche margini più elevati.

Da qui il limitato entusiasmo di alcune reti di istituti più piccoli. Il rallentamento è quindi più riconducibile a queste dinamiche commerciali che non a una reale perdita di attrattiva del prodotto. Che è un vero scudo anti-inflazione.