Verso un nuovo vertice dei leader della maggioranza a Palazzo Chigi sulla manovra, per mettere a punto le proposte di modifica del centrodestra considerate accettabili dal governo. Intanto, con la prima scrematura in Commissione Bilancio alla Camera, inizia il lavoro per ridurre la mole dei 6.559 emendamenti presentati complessivamente dai gruppi parlamentari, circa duemila dei quali dalla stessa maggioranza.

Sono oltre 1.700 gli emendamenti dichiarati inammissibili, tra cui 600 per estraneità di materia e 1.100 per carenza di copertura. Tra le proposte escluse figurano alcune modifiche all’exit tax, al superbonus e l’emendamento della Lega per aumentare la tassazione sulle banche e finanziare Quota 64.

Sulle decisioni sarà possibile presentare ricorso entro domani alle 16, mentre l’esito sarà comunicato in serata. Per rendere gestibile l’esame parlamentare sarà inoltre fissato un tetto agli emendamenti segnalati: secondo le indiscrezioni, potrebbero essere 700 quelli che i partiti dovranno indicare entro giovedì, prima di un’ulteriore selezione sui cosiddetti “supersegnalati”.

Stop all’emendamento sui marcatori per i manifestanti violenti

Tra le proposte dichiarate inammissibili figura anche l’emendamento di Fratelli d’Italia che puntava a dotare la Polizia di marcatori colorati per individuare i manifestanti violenti durante i cortei.

La proposta, a prima firma Alessandro Urzì, prevedeva una sperimentazione per il 2027 da 150mila euro sull’uso di spray per facilitare l’identificazione e l’arresto in flagranza differita di chi commette reati durante le manifestazioni. La norma, già presentata anche nell’ambito del dl Cortei, è stata esclusa dalla manovra per estraneità di materia.

La misura aveva suscitato le critiche delle opposizioni, con Riccardo Magi di +Europa che l’aveva definita una “misura da Stato di Polizia”, mentre Pd e Avs avevano contestato il ricorso agli strumenti di marcatura dei manifestanti.

L’esclusione dalla legge di Bilancio non significa però che la proposta sia stata definitivamente accantonata. Urzì ha infatti confermato l’intenzione di riproporla nell’ambito dell’esame del decreto Cortei.

“Rimane la ferma convinzione che sia necessario agire per arginare i violenti e colpire chi commette reati facendosi scudo delle grandi manifestazioni”, ha spiegato il deputato di FdI. “L’uso di sostanze traccianti per individuare chi sfascia le vetrine, assalta le forze dell’ordine o guida in modo organizzato i gruppi violenti potrà dunque diventare legge nell’ambito dell’esame del decreto”.

I nodi della maggioranza: pensioni, fisco e condono

Il numero elevato di proposte depositate dal centrodestra conferma che all’interno della maggioranza restano ancora diversi punti da definire. I principali nodi riguardano pensioni, sanità e fisco, ma anche il condono edilizio, sul quale continua a insistere il vicepremier Matteo Salvini. “Stiamo lavorando sulla mia proposta”, ha ribadito il leader della Lega, che ha assunto direttamente la gestione del dossier in quanto ministro competente sulla casa.

“Ovviamente, da ministro che ha la delega sulla casa, ho proposto agli alleati una norma su cui stiamo ancora intervenendo. Il problema non è dare altri sei mesi ai Comuni per dire di no, il problema è che ci siano giacenti domande da 40 anni. La pubblica amministrazione deve avere dei tempi di risposta”, ha spiegato Salvini.

La questione potrebbe essere affrontata nel nuovo vertice dei leader della maggioranza. L’obiettivo è individuare una sintesi politica sulle modifiche da apportare alla legge di Bilancio, definendo quali proposte sostenere nel corso dell’esame parlamentare.

Intanto, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà domani i sindaci nell’ambito della Conferenza Stato-città, mentre prosegue il confronto tra gli alleati per arrivare a una posizione condivisa sui capitoli ancora aperti della manovra.