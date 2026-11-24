C’era una volta la certezza del discount: quel porto sicuro dove riempire il carrello e uscire con la sensazione di aver battuto l’inflazione sul tempo. Eppure, al giorno d’oggi, persino fare la spesa all’Eurospin - uno dei simboli della spesa su misura per le famiglie più in difficoltà - rischia di giocare al gatto e al topo con i portafogli, al punto che la promessa del risparmio potrebbe non bastare più. A trasformare il tempio della «spesa intelligente» in un caso nazionale ci ha pensato l’Antitrust, presieduta da Saverio Valentino (in foto), che ha acceso un faro sull’insegna leader del segmento discount avviando un procedimento istruttorio nei confronti di Eurospin Italia e di cinque società del gruppo: Eurospin Tirrenica, Spesa Intelligente, Eurospin Lazio, Eurospin Puglia ed Eurospin Sicilia.

Al centro della lente dei regolatori c’è una presunta «intesa verticale restrittiva della concorrenza», in possibile violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tradotto dal burocratese al linguaggio delle casse del supermercato: il gruppo avrebbe imposto prezzi di rivendita fissi e vincolanti ai propri affiliati in franchising tramite il sistema informatico di gestione delle casse, bloccando di fatto qualsiasi ritocco al ribasso su quasi tutto l’assortimento fornito. Un meccanismo che, secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, impedisce ai singoli punti vendita di farsi concorrenza tra loro proprio mentre il carrello della spesa continua a pesare sui bilanci domestici, finendo così per penalizzare i consumatori finali.

Per verificare la tenuta di questo sospetto, il 18 novembre i funzionari dell’Antitrust, affiancati dal Nucleo speciale della Guardia di Finanza, hanno bussato alle porte delle sedi di Eurospin, mettendo anche il regno del low cost sotto esame.