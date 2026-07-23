L’Ue tira il freno alla super Saipem

Frenata europea alle nozze Saipem-Subsea7. Nel giorno in cui il gruppo italiano si aggiudica un contratto da 260 milioni di dollari da Eni in Costa d'Avorio, Bruxelles ha avviato un'indagine approfondita per valutare, ai sensi del Regolamento Ue sulle fusioni, l'operazione che darebbe vita a Saipem7. L'esecutivo comunitario teme che la concentrazione proposta possa avere un impatto significativo sulla concorrenza effettiva in alcuni mercati dei servizi di ingegneria e costruzione offshore. In via preliminare, la Commissione ha riscontrato che la fusione è ampiamente complementare in alcuni settori, tra cui i progetti eolici offshore e i cosiddetti progetti offshore convenzionali. Tuttavia, in questa fase, sembra che la fusione consoliderebbe ulteriormente il mercato dei servizi Surf: nella produzione di petrolio e gas si tratta di cavi ombelicali sottomarini e condotte di trasporto. Di fatto è l'infrastruttura sottomarina che collega i pozzi offshore, spesso situati a migliaia di metri sotto il livello del mare, agli impianti di produzione in superficie e si utilizza anche nei progetti di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS).

In particolare, la Commissione ha preliminarmente constatato che Saipem e Subsea7 siano due dei tre principali fornitori al mondo e che l'entità risultante dalla fusione avrebbe quote di mercato e di capacità elevate in questi mercati.

Con un solo concorrente paragonabile rimasto, gli altri potenziali rivali sembrano essere notevolmente più piccoli e limitati nella loro capacità di competere su tutta la linea. Inoltre, la capacità di riserva è limitata e le barriere all'ingresso e all'espansione sono molto elevate in questo settore ad alta intensità di capitale.

Il gruppo approverà i conti del secondo trimestre il

27 luglio, con ordini in aumento. Equita stima un quadro operativo rassicurante e l'esecuzione dei progetti in Medio Oriente, dove Saipem dispone di un portafoglio di 11,5 miliardi, sembra essere proseguita regolarmente.