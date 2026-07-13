L'Ia contribuisca al nuovo welfare

La prossima riforma delle pensioni non nascerà in Parlamento. La scriveranno la demografia e l'intelligenza artificiale. E la politica dovrà decidere se governare questo cambiamento o continuare a inseguirlo. Da anni il dibattito in Italia si consuma sull'età pensionabile, sulle quote, sugli anticipi e sui coefficienti di calcolo. Questioni cruciali, ma sempre meno decisive. La vera domanda è un'altra: chi finanzierà il welfare quando diminuiranno i lavoratori e aumenterà il valore prodotto dalle macchine? È l'interrogativo che emerge, da prospettive diverse ma convergenti, nelle riflessioni dell'accademico Michel Martone e del presidente dell'Inps, Gabriele Fava. Entrambi, con linguaggi diversi, invitano ad allargare lo sguardo: non basta correggere il sistema previdenziale, bisogna interrogarsi sul modello economico che dovrà sostenerlo nei prossimi decenni. Fava richiama l'attenzione sulla necessità di un G7 del welfare e della previdenza, perché denatalità, longevità e trasformazione tecnologica sono fenomeni globali che nessun Paese può affrontare da solo. Martone, dal canto suo, pone un interrogativo altrettanto cruciale: se l'intelligenza artificiale sostituirà una parte crescente del lavoro umano, potrà continuare a reggere un sistema previdenziale finanziato quasi esclusivamente dai contributi dei lavoratori? Non è una provocazione accademica. È la fotografia di una contraddizione destinata ad accentuarsi nei prossimi anni.

Per oltre un secolo il welfare europeo è stato costruito su un presupposto semplice: più occupazione significava più contributi, quindi maggiore capacità di finanziare pensioni, sanità e protezione sociale. Quel modello ha accompagnato la crescita industriale del Novecento. Oggi, però, il paradigma sta cambiando. L'innovazione digitale e l'intelligenza artificiale promettono aumenti straordinari di produttività, ma non necessariamente un corrispondente aumento dell'occupazione. Se il valore aggiunto si sposta progressivamente dal lavoro al capitale tecnologico, è inevitabile che si apra una riflessione anche sulle modalità con cui il welfare viene finanziato.

È proprio qui che anche un liberale dovrebbe fermarsi a riflettere. Difendere il mercato non significa ignorare i cambiamenti che il mercato stesso produce. Significa, al contrario, costruire regole capaci di accompagnare l'evoluzione del capitalismo senza comprometterne la coesione sociale. L'innovazione non va frenata: è la condizione per aumentare competitività, salari e benessere diffuso. Ma ogni trasformazione economica porta con sé una responsabilità sistemica. Non si tratta di introdurre una penalizzazione dell'intelligenza artificiale né di evocare una tassa sui robot, formula tanto suggestiva sul piano comunicativo quanto poco efficiente sul piano economico. La questione è diversa: se un'impresa riduce il costo del lavoro sostituendo occupazione con tecnologia, è ragionevole chiedersi se una parte del valore risparmiato non debba contribuire anche alla sostenibilità previdenziale. Diversamente, si produrrebbe un evidente squilibrio: le imprese che creano occupazione continuerebbero a finanziare il welfare attraverso il lavoro, mentre quelle che aumentano la produttività riducendo il fabbisogno di manodopera beneficerebbero integralmente del vantaggio economico generato dall'automazione.

In fondo, la previdenza è il più grande patto di fiducia tra le generazioni. Chi lavora oggi finanzia chi è già in pensione nella convinzione che, domani, altri faranno lo stesso. Ma questo equilibrio presuppone una base occupazionale sufficientemente ampia e una distribuzione della ricchezza coerente con il modo in cui essa viene prodotta. Se cambiano i processi produttivi, deve cambiare anche il modo in cui il welfare viene finanziato, coinvolgendo non solo il lavoro ma anche la ricchezza generata dalla sua sostituzione tecnologica. È questo il vero significato del nuovo patto previdenziale evocato nel dibattito di queste settimane: non un semplice aggiustamento delle regole, ma un ripensamento del rapporto tra crescita economica, innovazione e solidarietà intergenerazionale.

La vera riforma delle pensioni, dunque, non riguarderà soltanto l'Inps. Riguarderà il modo in cui una società sceglie di redistribuire il valore creato nell'economia dell'intelligenza artificiale. Per un secolo abbiamo finanziato il welfare gravando prevalentemente sul lavoro. Se il lavoro diminuisce mentre cresce la ricchezza generata dal capitale tecnologico, continuare a sostenere quasi esclusivamente il sistema con i contributi dei lavoratori significa condannarlo all'insolvenza. È questa la riforma che la politica non può più rinviare. Perché il futuro non impone di scegliere tra innovazione e protezione sociale. Impone di costruire un nuovo equilibrio tra impresa, tecnologia e welfare.

Chi avrà il coraggio di affrontare questo nodo governerà il cambiamento. Chi continuerà a discutere soltanto dell'età pensionabile scoprirà troppo tardi che la vera riforma delle pensioni era già stata scritta dall'intelligenza artificiale.