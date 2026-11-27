È partita una nuova corsa all’oro, questa volta negli abissi degli oceani, dove Stati Uniti e Cina esplorano i fondali alla ricerca di terre rare, risorse strategiche per le tecnologie digitali. A raccontare questa nuova frontiera è il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, tra potenzialità, rischi e protagonisti. Una nuova opportunità, questa volta per l’Europa, si sta aprendo sul fronte della robotica: diversi gruppi d’eccellenza, tra cui l’italo-francese Stm, sviluppano chip essenziali per dare movimento agli androidi.

Spazio poi alle grandi partite industriali. Nel risiko del credito, Unicredit potrebbe non accontentarsi del dossier Commerzbank e guardare a una nuova partnership con Generali. Sul fronte del risparmio gestito si muove invece Azimut: nell’intervista a Moneta, il ceo Giorgio Medda illustra i prossimi obiettivi del gruppo, senza escludere uno sbarco a Wall Street. Sempre in ambito finanziario, compie i primi passi la stablecoin in euro Bancomat Coin, il cui debutto è atteso a inizio 2027. Intanto, la digitalizzazione apre nuove opportunità nel settore dei buoni pasto, sempre più nel mirino delle fintech. Occhi puntati anche sui mercati finanziari e sulle strategie ribassiste per affrontare l’attuale fase di turbolenza, tra rischi e opportunità.

E poi uno sguardo all’agricoltura di domani con l’intervista al presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, in vista del confronto europeo sui finanziamenti. Il futuro, in alcuni casi, è già realtà con gli esoscheletri indossabili, per trasformarsi in veri e propri robocop.