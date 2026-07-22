La rete della sicurezza: siamo noi il vero snodo energetico

Nel ridisegnare la mappa della sovranità nazionale, la flessibilità infrastrutturale è la vera risorsa strategica che ha permesso all’Italia di governare il rischio geopolitico, superando lo shock dell'azzeramento delle forniture da Mosca, che storicamente coprivano il 35-40% dei consumi. Oggi siamo il Paese europeo più interconnesso grazie a un sistema di approvvigionamento molto differenziato, che conta dieci punti d'ingresso. Cinque sono gasdotti fisici (di cui i 3 al Sud valgono il 50% del gas immesso in rete), mentre gli altri 5 sono i terminali di rigassificazione di Panigaglia, Piombino, Livorno, Ravenna eRovigo. Questa flotta tecnologica riceve il gas naturale liquefatto (Gnl) via mare, lo riporta allo stato gassoso e soddisfa un terzo del fabbisogno nazionale. Questo disegno di sicurezza poggia su oltre 33.500 chilometri di condotte di trasporto capillare. Progetti strategici come la Linea Adriatica, in corso di realizzazione tra l’Abruzzo e l’Emilia, sono concepiti proprio per potenziare la direttrice Sud-Nord, essenzialeper rifornire le industrie del Paese, ma anche per proiettare l’Italia come gateway ed esportatore di sicurezza verso le nazioni limitrofe dell'Europa centrale. In questo quadro, il concetto di “integrazione energetica” - portato all’attenzione del dibattito pubblico dall’amministratore delegato di Snam Agostino Scornajenchi - diventa l’alternativa realistica alle guerre ideologiche tra fonti. Non si tratta di scegliere tra molecole ed elettroni, ma di farli cooperare: il gas garantisce la programmabilità e la stabilità necessarie a integrare le fonti rinnovabili, che per loro natura restano intermittenti e non programmabili. C’è infine un aspetto tecnologico decisivo che rende questa rete un pilastro di sicurezza nazionale: la resilienza climatica degli asset.

Con l'aumento delle temperature globali e il moltiplicarsi di eventi meteoclimatici estremi, le reti elettriche aeree mostrano crescenti fragilità, esposte a blackout fisici e cali di efficienza dei materiali conduttori dovuti al calore. Al contrario il trasporto gas viaggia sottoterra, protetto da tempeste eondate di calore, garantendo il servizio in condizioni climatiche ostili.