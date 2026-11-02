Arabi verso il via libera. Eisenkot adesso spera di diventare premier

Il blocco anti-Netanyahu ci crede, anche se il primo ministro e leader del Likud proverà in ogni modo a restare in sella, pure tramite la possibile nuova offensiva sull’Iran che potrebbe allungare i tempi per la formazione di un nuovo governo in Israele e consolidare la sua permanenza al potere. Eppure l’obiettivo dell’opposizione di rovesciare Bibi potrebbe essere vicino grazie all’aiuto dei partiti arabo-israeliani. Lista Unita e Ra’am, le due formazioni arabe che rappresentano i palestinesi d’Israele, sono pronte a offrire il loro appoggio esterno a un nuovo esecutivo senza Benjamin Netanyahu e dovrebbero sciogliere la riserva nelle prossime ore.

La prima tappa verso l’ambito traguardo si consumerà in settimana, quando Gadi Eisenkot, l’ex capo dell’esercito e leader di Yachar, il partito più votato dell’opposizione (21 seggi contro i 27 del Likud di Netanyahu), spera di incassare l’incarico del presidente Isaac Herzog per formare il nuovo governo. Il capo dello Stato comincerà le consultazioni mercoledì e potrebbe andare avanti fino alla fine della settimana. Se, come anticipato al giornale israeliano Walla da uno dei leader arabi della Lista Unita, ad Eisenkot e al suo blocco anti-Netanyahu (48 seggi) arriverà l’endorsement dei pariti arabi (19 seggi), il generale avrà dalla sua 67 «raccomandazioni» come leader designato per avviare la formazione di un nuovo esecutivo. Per la maggioranza assoluta servono 61 seggi su 120. I partiti arabi, secondo il numero due di Lista Unita Ahmad Tibi, non entrerebbero nel governo, ma con il loro appoggio esterno otterrebbero in cambio l’impegno su alcune questioni che considerano cruciali, dalla lotta alla criminalità nella società araba al riconoscimento dei villaggi beduini. Resta l’incognita di Avigdor Lieberman, il leader di Yisrael Beitenu (Israele Casa Nostra), che si è candidato con il blocco anti-Bibi dopo un passato da «falco» della destra ed ex ministro di Esteri, Difesa e Finanze di Netanyahu. Oggi Lieberman convocherà la prima riunione del suo gruppo parlamentare e si esprimerà, ma il silenzio dei giorni scorsi insospettisce gli alleati. Il leader del «partito dei russi», rappresentante delle istanze di milioni di ebrei dell’ex Urss, ha evitato di rivelare le sue intenzioni anche durante i colloqui a porte chiuse con il blocco di opposizione. Se il suo appoggio non ci fosse, Eisenkot riceverebbe 60 voti, comunque al di sopra dei 53 di Netanyahu, che tra l’altro rischia di scendere a 46 se, come pare stia valutando, il partito ultraortodosso Ebraismo Unito della Torah (7 seggi) rompesse l’alleanza con Bibi oppure si astenesse, pur di strappare l’esenzione dal servizio militare per gli haredim. E se anche gli arabi si astenessero, Eisenkot sarebbe comunque avanti: 48 seggi (49 con il voto eventuale dell’unico deputato ebreo di Ra’am, Yoav Segalovitz) contro i 46 del fronte pro-Bibi.

I giochi restano aperti, come le trattative. Con l’incognita della guerra all’Iran. Un attacco subito dopo il voto di Midterm negli Stati Uniti potrebbe far gioco sia a Donald Trump, per offuscare un risultato deludente, sia a Netanyahu per rimanere in carica come premier ad interim e allungare i tempi per la nascita di un nuovo governo in Israele.