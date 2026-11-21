Uno, il premier uscente, prova ad accattivarsi l’elettorato di centro lasciando stare la consueta dialettica della sinistra, tutta curva verso carovita, immigrati, salari. L’altro, il probabile nuovo capo del governo, almeno stando ai sondaggi, sfodera dati, proposte e indirizzi per spiegare alla Spagna cosa farà il nuovo esecutivo di centrodestra. Questo l’esito dell’unico confronto elettorale televisivo tra Pedro Sánchez e Alberto Feijóo, a una settimana dal voto. Le elezioni anticipate del prossimo 29 novembre, convocate da Sánchez dopo una serie di scandali giudiziari e all’indomani del tragico incidente ferroviario che ha gettato altre ombre sul suo governo, sono al momento caratterizzate da una certezza: tutti i sondaggi danno il Partito Popolare al primo posto, in grado di ottenere la maggioranza con il sostegno della destra di Vox. Al secondo posto il Psoe, che però non riesce ad avere man forte dalla costellazione di tutti i partiti di sinistra, che scontano il malcontento popolare per il caro affitti, per le vicende giudiziarie che hanno interessato moglie e fratello del premier.

Nel mezzo la dialettica fra i due leader. Il socialista è stato visto molto passivo nel confronto tv, forse perché consapevole delle sue debolezze, o forse perché più interessato agli elettori indecisi che al suo zoccolo duro socialista. Feijóo di fatto ha vinto il primo tempo della partita televisiva, anche perché più improntato a elencare le lunghe mancanze dell’esecutivo uscente e complessivamente gli otto anni di mandato targato Sánchez, di cui ha messo ripetutamente in discussione la competenza e l’integrità. Un attacco diretto, quello del leader popolare, a cui il candidato socialista non ha risposto con il consueto fervore, preferendo la moderazione. In sostanza Sánchez ha deciso di usare toni morbidi spiegare alla pancia del Paese che il suo mandato non è stato fallimentare. Una tattica studiata a tavolino ai piani alti del Psoe, in quegli stessi uffici dove negli ultimi due anni si sono svolte le indagini che hanno inchiodato i principali funzionari del partito, vicinissimi al premier, accusati a vario titolo di corruzione, senza dimenticare il caso Zapatero, che impatterà non poco sull’esito elettorale.

Ma a sinistra l’atteggiamento di Sánchez non è piaciuto. La candidata del Fronte Ampio, Ada Colau, ha dichiarato che Sánchez «si è arreso» a Feijóo e avrebbe già messo in conto la cocente sconfitta nelle urne. Altre voci ipercritiche, sostengono che se il capo del governo deve sforzarsi in questo modo per spiegare la sua strategia, allora significa che è incomprensibile al suo popolo. Quello stesso popolo che vota e che ha assistito all’invasione di Ceuta, a disastri ferroviari e a troppi scandali giudiziari.