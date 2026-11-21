Da un lato la diplomazia, l’apparente e graduale avvicinamento tra Donald Trump e Xi Jinping nel corso di due recenti incontri distensivi organizzati per stabilizzare i rapporti Usa-Cina. Dall’altro, nel lato più nascosto e lontano dai riflettori, uno scontro sotterraneo tra le intelligence dei due Paesi che si materializza di tanto in tanto, a macchia di leopardo, con notizie inaspettate come la freschissima vicenda di Jensen Huang e Nvidia. I protagonisti di questa partita, quella invisibile, sono quindi agenti e informatori incaricati di effettuare intrusioni informatiche e sottrarre informazioni strategiche ai rivali. Al centro della scena ci sono loro: le tecnologie che determineranno gli equilibri economici e di sicurezza dei prossimi decenni.

Cosa succede tra Usa e Cina

A questo proposito è molto interessante un articolo pubblicato dal New York Times, secondo cui i servizi segreti statunitensi sospetterebbero che Alice Huang, la donna d’affari cinese legata sentimentalmente a Jensen Huang, Ceo di Nvidia, fosse un’informatrice del Ministero della Sicurezza dello Stato cinese.

Certo, Pechino ha respinto le accuse definendole una campagna diffamatoria, mentre Nvidia ha avviato un’indagine interna, ma il caso è particolarmente delicato perché Mr.Huang non è un dirigente qualsiasi. Guida, infatti, una delle aziende più importanti nella corsa globale all’intelligenza artificiale e intrattiene rapporti diretti con Trump.

I suoi chip sono al centro della competizione tecnologica tra le due potenze e rappresentano uno degli strumenti con cui Washington cerca di limitare l’accesso cinese alle tecnologie più avanzate. Avvicinare Huang significa quindi, in teoria, poter ottenere informazioni preziose non soltanto su Nvidia, ma anche sulle strategie industriali e sulle intenzioni del governo americano.

Intelligence cinese in azione

Nel corso degli ultimi anni la Cina ha costruito un network di raccolta informazioni molto più articolata di quanto si possa pensare. Oltre ai classici hacker e alle incursioni nelle reti informatiche, Pechino ha arruolato anche imprenditori, ricercatori, accademici, studenti e, più in generale, persone capaci di entrare in contatto con figure di primo piano.

Secondo gli ex funzionari americani citati dalla rivista The Atlantic, non è detto che Alice Huang sia stata inizialmente reclutata per avvicinare il capo di Nvidia. Il servizio segreto cinese potrebbe però aver scoperto la relazione e aver successivamente cercato di sfruttare quella posizione privilegiata.

È una modalità, questa, che rende particolarmente difficile individuare le operazioni di intelligence. In linea teorica ogni rapporto personale o professionale può trasformarsi, anche senza apparenti segnali di allarme, in un canale per raccogliere informazioni riservate. Il Dragone ha preso appunti. E ha messo in pratica le lezioni apprese.

MSS vs CIA

Ci sono due protagonisti da attenzionare: il potente Ministero della Sicurezza dello Stato (MSS) cinese, e cioè l’apparato d’intelligence che sotto Xi Jinping ha acquisito un peso politico crescente, e la CIA, la principale agenzia di intelligence civile del governo Usa.

Se tanto sappiamo di quest’ultima, pochissimo si conosce delle attività del MSS. L’attività di questo ministero non si limita più alla raccolta di informazioni diplomatiche e militari. Il suo obiettivo, adesso, è quello di sostenere le ambizioni strategiche della Cina, soprattutto nei settori dell’intelligenza artificiale, dei semiconduttori, delle biotecnologie e dell’informatica quantistica.

La stessa CIA ha riconosciuto apertamente di considerare le imprese cinesi obiettivi legittimi per le proprie attività di raccolta informativa. Washington punta a conoscere i progressi tecnologici e industriali del rivale, e di pari passo cerca di reclutare funzionari e cittadini cinesi anche attraverso video pubblicati in lingua mandarino. Il confronto, dunque, procede in entrambe le direzioni, sebbene con strumenti e obiettivi differenti.

Il precedente che preoccupa Washington

Trump ha più volte minimizzato il problema dello spionaggio cinese sostenendo che anche gli Stati Uniti raccolgono informazioni sui propri rivali. Ecco, secondo alcuni ex funzionari dell’intelligence statunitense un simile atteggiamento rischia di ridurre il costo diplomatico delle operazioni condotte da Pechino e di incoraggiarne altre.

La storia offre del resto precedenti significativi: tra il 2010 e il 2012, le operazioni di controspionaggio cinesi portarono all’uccisione o all’arresto di 18-20 fonti della CIA nel Paese, compromettendo per anni la capacità americana di raccogliere informazioni.

Oggi la posta in gioco è ancora più alta perché, al netto di conoscere le mosse dell’avversario, i governi vogliono arrivare prima sulle tecnologie che definiranno la prossima generazione di potenza economica e militare.