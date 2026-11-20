15 gennaio 2025. La presidenza uscente di Joe Biden è agli sgoccioli travolta un paio di mesi prima dalla vittoria di Donald Trump contro Kamala Harris, chiamata in extremis a rianimare il partito democratico in vista delle elezioni per la Casa Bianca. Il suo sarebbe stato un mandato di transizione, aveva in fondo anticipato anni addietro lo stesso ex vice di Obama non potendo immaginare che la sua promessa si sarebbe realizzata nella maniera diametralmente opposta a quella auspicata. Le polemiche per il ritiro tardivo dalla competizione politica sono ormai (più o meno) alle spalle e per il vecchio Joe gli scatoloni del trasloco sono già pronti. In quella giornata di gennaio c’è però ancora tempo per un’ultima telefonata ad uno dei leader stranieri che più hanno messo alla prova l’amministrazione democratica: Benjamin Netanyahu.

Proprio quel colloquio telefonico tra l’allora presidente Usa e il premier israeliano è tornato adesso al centro dell’attenzione dopo che il Jerusalem Post ha dato conto della discrepanza tra la telefonata in questione, la cui trascrizione è stata ottenuta in esclusiva dal quotidiano dello Stato ebraico, e il modo in cui Biden descrive il suo rapporto con Netanyahu in “America, fammi una promessa”, le memorie dell’ex Potus appena pubblicate.

Nel suo nuovo libro Biden accusa Netanyahu di avere “tendenze trumpiane”, di avere “un rapporto disinvolto con la verità” e di “piegare le istituzioni democratiche ad esigenze personali”. Un passaggio che non stupisce considerato che le relazioni tra Joe da Scranton e Bibi non sono mai state facili e sono persino peggiorate dopo le operazioni militari avviate da Netanyahu a seguito della strage di Hamas del 7 ottobre 2023.

A stupire, e qui torniamo a quella gelida giornata di gennaio a Washington, sono però le parole usate da Biden per salutare per l’ultima volta al telefono il premier israeliano. “Sei un brav’uomo” e “ti ammiro”, dice l’ex presidente americano al premier israeliano nella trascrizione del colloquio fornita dal Jerusalem Post. E ancora. “Hai passato l’inferno. Non so dirti quanto ti apprezzo”, pronuncia il democratico che pur riconoscendo le divergenze nei loro rapporti confida di volergli “ancora bene”. “Non so come tu abbia fatto tutto… La prossima volta che mi troverò di fronte ad un compito difficile, penserò a te… ci è voluto molto coraggio per fare quello che hai fatto”, aggiunge Biden.

La telefonata tra il vecchio Joe e Bibi è avvenuta nello stesso giorno in cui fu annunciato l’accordo per il cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi tra Tel Aviv e Hamas e fu descritta da Abc news come “molto cordiale”. E in effetti, come visto, nella trascrizione dell’ultima telefonata tra i due leader riportata dal quotidiano israeliano non sembra esserci posto per il ricordo di tutti gli scontri sul conflitto nella Striscia di Gaza, sulla fornitura di armi allo Stato ebraico e sulla questione dei due Stati che hanno segnato le relazioni tra Biden e Netanyahu. Men che meno per le critiche al premier israeliano che adesso affiorano dalla lettura delle memorie dell’ex presidente.