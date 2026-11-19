Abbracci, strette di mano, linguaggio del corpo ambiguo e un cerimoniale stravolto. Ci sono il detto e il non detto nella vigilia del trilaterale tra il padrone di casa, il leder cinese Xi Jinping, e gli ospiti d’onore Donald Trump e Vladimir Putin, accolti e trattati ieri in maniera differente a Shenzhen: onori e affetto con il presidente americano, freddezza e spostamento laterale nella foto di gruppo con quello russo. In un Paese dove i gesti, spesso, valgono più delle parole. Che comunque non sono mancate.

Il primo passo è stato l’incontro durato due ore tra Xi e Putin. Una colazione di lavoro conclusa con le solite frasi di circostanza. «Vladimir Putin è un caro amico, le relazioni tra Cina e Russia rimangono solide come una montagna di fronte alle avversità». Lo zar ne ha approfittato per attaccare ancora una volta l’Occidente nel tentativo di riportare la Russia e la sua leadership al centro della scena internazionale. «Le sanzioni occidentali contro Mosca hanno fallito, puniscono solo alle economie che le hanno imposte, ha detto Putin ricalcando l’ormai consueta propaganda che manca di spiegare perché, se le sanzioni sono così inutili, Mosca ne chiede la revoca un giorno sì e l’altro pure. Nel faccia a faccia tra i due, si è anche parlato sommariamente della questione ucraina con Xi che si guarda bene di intervenire se non come promotore di colloqui di pace. «Cina e Russia devono contribuire alla formazione di un mondo multipolare e alla democratizzazione delle relazioni internazionali», si è limitato a dire il leader di Pechino. Poi è stata la volta di Trump, accolta in maniera irrituale da Xi all’aeroporto di Shenzhen con un altrettanto irrituale abbraccio a favore di camera, ricambiando la grande accoglienza riservata dal tycoon al nemico-amico in occasione della sua visita negli States. E in seguito, la foto di gruppo, la stretta di mano Trump-Putin e lo Zar relegato in posizione laterale non senza nascondere un po’ di fastidio.

Il Cremlino sminuisce importanza e durata del trilaterale, cinesi e russi negano un parallelismo con la conferenza di Yalta del febbraio 1945 tra il presidente americano Roosevelt, il sovietico Stalin e il premier britannico Churchill, che divise il mondo in sfere di influenza ma il vertice a tre di oggi avrà sicuramente un peso non da poco. L’agenda non è ancora stata resa nota ma ognuno dei tre ha i suoi obiettivi e soprattutto i suoi interessi. Mentre l’Europa resta guardare con un po’ di curiosità e parecchia preoccupazione.