Burnham scarica i migranti sulla middle-class

Entrando in paese un cartello recita così: «Please drive carefully». Cortesemente guidate con prudenza. Per i poco più che trecento abitanti che risiedono in questo sobborgo da cartolina, immerso nella campagna inglese, più che un’imposizione è un’ovvietà. Perché è sempre stato così.E così vogliono che continui ad essere. A Londra, invece, la pensano diversamente. Il primo ministro Andy Burnham e il ministro per la Sicurezza delle Frontiere e l’Asilo Anna Turley hanno, infatti, deciso di iscrivere Piddington nella lista dei Comuni inglesi che dovranno farsi carico dell’accoglienza degli immigrati irregolari e lo hanno fatto senza prudenza e senza cortesia. Il piano del governo laburista è allontanarli dalle zone operaie e far sì che se ne facciano carico le comunità più benestanti. La middle-class, per intenderci. Quella per cui i laburisti non vanno granché matti. E così i 314 abitanti di Piddington si troveranno presto a dover vivere accanto a un mastodontico centro di accoglienza. Il ministero della Difesa ha, infatti, messo a disposizione una struttura a meno di un chilometro dal villaggio che arriverà a ospitare fino a 1250 richiedenti asilo. Una forzatura numerica, oltre che un’imposizione ideologica, che ha scatenato non solo l’ira degli abitanti, che a settembre si preparano a votare un simbolico referendum per staccarsi dal Regno Unito, ma persino le proteste delle associazioni che solitamente sono a favorevoli ad accogliere gli immigrati.Le proteste di Piddington non sono un focolaio isolato. Alla fine di luglio Elon Musk, da tempo piuttosto attento alla politica inglese, ha commentato su X: «Quello che sta accadendo a paesi che non hanno fatto nulla per meritarselo, come il piccolo villaggio di Piddington, accadrà a tutta la Gran Bretagna». Per il momento, oltre a due ex basi militari già operative nell’Essex e nell’East Sussex, il governo ha messo nel mirino altri due siti: Linton-on-Ouse, paesino del North Yorkshire che conta poco più di seicento abitanti, e Barnham, villaggio del Suffolk che invece non arriva nemmeno a seicento abitanti.Quello di Burnham è un preciso assalto all’Inghilterra rurale, quella per il momento ancora lontana dal multiculturalismo londinese e dalla “sua” Greater Manchester. Un disegno preciso che rischia di cambiare per sempre la demografia della campagna inglese e dell’intera Gran Bretagna.



