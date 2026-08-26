Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 10:25
In evidenzaAggiornato alle ore 10:25
Politica estera

Cambridge, sale in cattedra la docente che insegnava la jihad

Farah Ahmed scriveva: “Studiate ingegneria per fare macchinari per la guerra santa”

Massimo Balsamo
Farah Ahmed
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Studiare ingegneria «per contribuire allo sviluppo di macchinari per il jihad» e informatica per «produrre armi avanzate» per la guerra santa. È quanto scriveva nel 2002 Farah Ahmed, studiosa musulmana assunta dalla facoltà di Scienze dell’educazione a Cambridge. Firmato con l’attivista di Hezbollah Nazreen Nawaz, il documento è stato pubblicato dallo Spectator ed sta sollevando un nuovo polverone dopo il caso Arday.

Le frasi in questione compaiono in un pamphlet di Hizb ut Tahrir, movimento islamista che punta a un Califfato e che Londra ha messo al bando nel 2024. Il documento delineava un sistema educativo subordinato all’islam: nel programma non avrebbe dovuto trovare spazio nulla che contraddicesse la religione, compreso l’insegnamento «in una luce positiva» della libertà o della democrazia. Filosofia e religioni straniere, capitalismo, comunismo, sociologia e psicologia avrebbero potuto essere studiati soltanto per «confutarne le idee». Poi il passaggio più inquietante: ingegneria e informatica presentate come strumenti per affermare la società islamica sulle altre. Non solo. Ahmed aveva definito l’istruzione occidentale una «minaccia» per i valori musulmani. La studiosa aveva inoltre criticato la rappresentazione di poligamia e matrimoni prima dei 16 anni come pratiche arcaiche e accusava Shakespeare di incoraggiare la disobbedienza ai genitori e le relazioni prematrimoniali. Lo Spectator ha acceso i riflettori anche sull’Islamic Educator Learning Community, progetto diretto da Ahmed e collegato a Cambridge. I materiali definiscono Hamas una «scusa» utilizzata da Israele per attaccare Gaza, etichettano «prigionieri di guerra» gli ostaggi civili rapiti il 7 ottobre e mostrano una mappa senza lo Stato ebraico.

Per Tommy Robinson, fondatore della English Defence League, è solo la punta dell’iceberg: «Se una persona simile è riuscita a mettere i suoi sporchi piedi jihadisti sotto il tavolo di Cambridge, quante altre potrebbero essercene? Le nostre istituzioni educative devono essere ripulite. I rivoluzionari di sinistra e gli islamisti non educano, indottrinano. Cacciateli». Nel 2010 Ahmed affermò di non essere più coinvolta in Hizb ut-Tahrir e di non condividerne «tutte» le posizioni. Nessuna risposta, invece, sulle tesi del pamphlet, ripubblicato nel 2017 senza il suo coinvolgimento. Resta una domanda: prima di affidarle la formazione dei futuri insegnanti, qualcuno ha letto ciò che Ahmed aveva scritto?

CambridgeJihad

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.