Ceuta secondo Elon Musk: il video choc su X che paragona i migranti agli zombie di Hollywood

Le immagini provenienti da Ceuta hanno sconvolto l’opinione pubblica mondiale, innescando una fortissima eco mediatica. Ancora una volta torna ad essere accesissimo il dibattito sull’immigrazione e l’accoglienza.

A dire la sua è anche Elon Musk, che ha deciso di pubblicare su X un post a dir poco scioccante. Nei video che stanno circolando in queste ore in Rete si assiste a quelli che sono arrivi di massa, con migliaia di persone che si riversano lungo le coste spagnole. Musk è arrivato a paragonare queste immagini alle scene di alcuni film in cui si racconta di invasioni zombie.

Wow, the situation in Spain looks crazy! pic.twitter.com/MrxMS4OCvG — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2026

Non è un caso quindi che Musk abbia deciso di affiancare uno dei video degli arrivi a Ceuta a un frame preso dal celebre film World War Z, pellicola in cui ha recitato Brad Pitt dove si vedono masse di “non morti” assalire le città, scavalcando mura e barriere metalliche.

“Wow, la situazione in Spagna sembra folle”, è il commento di Musk alla scena del film. Successivamente, dopo aver pubblicato un vero video di Ceuta, si corregge: “Stavo scherzando, questo è il vero video...“.

È in questo modo, dunque, che Elon Musk ha deciso di attaccare le politiche migratorie europee. La situazione è critica e ha scatenato una forte reazione da parte di tutti.

Musk ha poi voluto mostrare qual è invece la situazione negli Stati Uniti, pubblicando un video della frontiera con il Messico. Si tratta di un filmato relativo alla prima amministrazione Trump, e mostra alcuni migranti correre lungo il muro separatore. “Questa era la situazione durante l’amministrazione Trump”, è stato il suo commento. In queste ultime ore, è bene farlo presente, le immagini di Ceuta sono state utilizzate proprio per difendere l’amministrazione di Donald Trump.